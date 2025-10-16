Національний банк України звернувся до Міністерства цифрової трансформації з пропозицією змінити процедуру закриття фізичних осіб-підприємців, щоб запобігти використанню ФОПів у схемах із дропами. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Деталі

Зараз ФОП можна закрити автоматично, але регулятор пропонує передбачити попередній аналіз діяльності підприємця. «Перед закриттям ФОПів має бути можливість проаналізувати їхню діяльність – перевірити обороти коштів і повноту сплати податків. Лише після цього слід дозволяти реєстрацію припинення підприємницької діяльності», – пояснив Пишний.

Голова НБУ зазначив, що питання дропів слід вирішувати комплексно. Найближчими тижнями до Верховної Ради може надійти законопроєкт про створення реєстру посиленого моніторингу дропів. «Це стане ще одним фрагментом боротьби з цим явищем», – сказав він.

Дропів можуть використовувати не лише для фінансових махінацій, а й у торгівлі зброєю, наркотрафіку чи терористичній діяльності, тому важливо проводити інформаційну кампанію, аби люди розуміли, що продаж власної картки чи ФОП може зробити їх співучасниками злочину, зазначив голова НБУ.

Попри зусилля регуляторів, кількість виявлених карток дропів залишається стабільною. «Поточні показники не виходять за межі середніх значень попередніх періодів. Тренду на зростання або зменшення немає», – розповів Пишний.

Контекст

«Дропом» називають людину, яка продала доступ до свого банківського рахунку третім особам, які використовують ці рахунки для грошових переказів. Через них проходять великі обсяги коштів, які не потрапляють під державний нагляд.

Зараз зловмисники вже не обмежуються продажем доступу до чужих банківських рахунків: вони створюють підставних ФОПів.

Через банківську таємницю держава не бачить внутрішні перекази між картками фізосіб, не зобов’язує їх оподатковувати та не вимагає звітності щодо таких операцій. Це робить рахунки громадян зручним прикриттям для великих компаній і кримінальних груп, які прагнуть приховати масштабні транзакції від податкових органів, фінмоніторингу та правоохоронців.

Зазвичай одному дропу відкривають кілька рахунків у різних банках, а «клієнту» продають пакети таких рахунків. Власник рахунку отримує за це від 800 до 4000 грн на тиждень – суму, що не відповідає рівню ризику.

Дропи залучаються до найрізноманітніших операцій: від обслуговування платежів нелегальних онлайн-казино та виплат «сірими» зарплатами для бізнесу до торгів на криптобіржах і навіть фінансування терористичної чи диверсійної діяльності проти України.