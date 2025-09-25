У 2024 році топ-15 приватних університетів України отримали 3,8 млрд грн доходу, а 10 найприбутковіших шкіл – 1,8 млрд грн, свідчить аналіз YouControl.Market. Кількість нових освітніх закладів зростає, а фінансові лідери нарощують доходи.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- У 2024 році найбільший дохід серед приватних університетів отримала Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП, Київ) – 653,2 млн грн, що на понад 13% більше, ніж у 2023-му.
- На другому місці – Український католицький університет у Львові (494,8 млн грн).
- Третю сходинку посів Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II (454,7 млн грн).
- До «пʼятірки» увійшли Європейський університет (Київ) – 321,9 млн грн та Київський університет культури – 289,9 млн грн.
- Категорія
- Компанії
- Дата
-
- Онлайн-школа «Оптіма» стала найбільшим гравцем серед приватних шкіл із річним доходом 402 млн грн.
- Друге місце посіла Новопечерська школа – 237,5 млн грн (+30% до 2023 року).
- На третій сходинці – КМДШ (Київ) із сумарним доходом 218,5 млн грн. Четверте місце у львівського ліцею «Школа вільних та небайдужих» (163,7 млн грн, +42,6%), п’яте – «Атмосферна школа» (160,2 млн грн, +78,4%). 8 із 10 найбільших шкіл розташовані в Києві.
- За два та неповний третій квартали у 2025 було зареєстровано 383 юридичних особи з освітніми видами діяльності – майже стільки ж, скільки за весь 2024 рік.
- Нові відкриття суттєво перевищують припинення, забезпечуючи позитивний чистий приріст (+250 юридичних осіб з освітніми видами діяльності за перше півріччя 2025 року).
- Географія зосереджена у великих міських центрах. Лідирує Київ – 6 000 освітніх закладів. Далі: Дніпропетровська область – 2900, Львівська – 2800, Одеська – 2500.
Контекст
Динаміка відкриття та закриття приватних навчальних закладів за останні роки показує, як війна змінила ринок освіти й змусила бізнес адаптуватися до нових реалій. У 2021 році в Україні з’явилося 720 нових освітніх юридичних осіб, тоді як припинили діяльність лише 45, тож чистий приріст склав майже 675 закладів.
Втім, 2022-й — рік початку повномасштабного вторгнення — став переломним: нових реєстрацій було лише 246, що на 65,8% менше, ніж роком раніше. Закрилися 38 закладів. Масові руйнування шкіл та університетів унаслідок російських атак створили безпрецедентні виклики для сектору.
У 2023 році ситуація поступово стабілізувалася: кількість нових юридичних осіб у сфері освіти зросла до 367 (+49,2% до попереднього року), тоді як закриттів стало навіть трохи менше — 35. Це свідчить, що більшість приватних шкіл і центрів, які пережили перший рік війни, змогли втриматися, а підприємці знову почали інвестувати в освітні проєкти.
Тенденція збереглася й у 2024-му: зареєстровано 427 нових юридичних осіб (+16,3% до 2023 року), тоді як припинили діяльність 39. Попри небезпеки та економічні труднощі, приватна освіта в Україні демонструє високий рівень підприємницького інтересу. Частково це зумовлено зростаючим попитом на альтернативні освітні рішення в умовах зруйнованої інфраструктури та масової міграції учнів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.