Деталі

У 2024 році найбільший дохід серед приватних університетів отримала Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП, Київ) – 653,2 млн грн, що на понад 13% більше, ніж у 2023-му.

На другому місці – Український католицький університет у Львові (494,8 млн грн).

Третю сходинку посів Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II (454,7 млн грн).

До «пʼятірки» увійшли Європейський університет (Київ) – 321,9 млн грн та Київський університет культури – 289,9 млн грн.

Топ-15 найбільших приватних університетів України за доходами

Онлайн-школа «Оптіма» стала найбільшим гравцем серед приватних шкіл із річним доходом 402 млн грн.

Друге місце посіла Новопечерська школа – 237,5 млн грн (+30% до 2023 року).

На третій сходинці – КМДШ (Київ) із сумарним доходом 218,5 млн грн. Четверте місце у львівського ліцею «Школа вільних та небайдужих» (163,7 млн грн, +42,6%), п’яте – «Атмосферна школа» (160,2 млн грн, +78,4%). 8 із 10 найбільших шкіл розташовані в Києві.

Топ-10 приватних шкіл за доходами 2024 року

За два та неповний третій квартали у 2025 було зареєстровано 383 юридичних особи з освітніми видами діяльності – майже стільки ж, скільки за весь 2024 рік.

Нові відкриття суттєво перевищують припинення, забезпечуючи позитивний чистий приріст (+250 юридичних осіб з освітніми видами діяльності за перше півріччя 2025 року).

Географія зосереджена у великих міських центрах. Лідирує Київ – 6 000 освітніх закладів. Далі: Дніпропетровська область – 2900, Львівська – 2800, Одеська – 2500.

Контекст

Динаміка відкриття та закриття приватних навчальних закладів за останні роки показує, як війна змінила ринок освіти й змусила бізнес адаптуватися до нових реалій. У 2021 році в Україні з’явилося 720 нових освітніх юридичних осіб, тоді як припинили діяльність лише 45, тож чистий приріст склав майже 675 закладів.

Втім, 2022-й — рік початку повномасштабного вторгнення — став переломним: нових реєстрацій було лише 246, що на 65,8% менше, ніж роком раніше. Закрилися 38 закладів. Масові руйнування шкіл та університетів унаслідок російських атак створили безпрецедентні виклики для сектору.

У 2023 році ситуація поступово стабілізувалася: кількість нових юридичних осіб у сфері освіти зросла до 367 (+49,2% до попереднього року), тоді як закриттів стало навіть трохи менше — 35. Це свідчить, що більшість приватних шкіл і центрів, які пережили перший рік війни, змогли втриматися, а підприємці знову почали інвестувати в освітні проєкти.

Тенденція збереглася й у 2024-му: зареєстровано 427 нових юридичних осіб (+16,3% до 2023 року), тоді як припинили діяльність 39. Попри небезпеки та економічні труднощі, приватна освіта в Україні демонструє високий рівень підприємницького інтересу. Частково це зумовлено зростаючим попитом на альтернативні освітні рішення в умовах зруйнованої інфраструктури та масової міграції учнів.