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Меньше доверия к США: BlackRock прогнозирует перераспределение капитала в пользу Европы

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

BlackRock фиксирует рост интереса к европейским облигациям на фоне рисков для американских рынков, связанных с непредсказуемой политикой США и стремительным ростом госдолга. Крупнейший в мире инвестор в облигации ожидает перераспределения капитала в пользу Европы, пишет Bloomberg.

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Подробности

  • В новом обзоре BlackRock Fixed Income Outlook инвесткомпания указывает на растущую настороженность иностранных инвесторов по отношению к США, в частности, из-за еженедельного объема размещения госдолга более чем на $500 млрд и политической нестабильности.
  • «Менее предсказуемая политика в США» заставляет инвесторов пересматривать свои портфели в пользу европейских активов, отметил Джеймс Тернер, сопредседатель европейского подразделения по инвестициям в облигации.
  • В то же время Европа наращивает предложение долговых инструментов, в частности, через планы правительства Германии инвестировать в инфраструктуру и оборону. Это, по мнению аналитиков, повысит ликвидность рынка и привлекательность для крупных институций.
  • BlackRock отмечает, что во времена волатильности важно оставаться гибким и ликвидным. Компания ориентируется на временно утратившие в цене облигации, чтобы оперативно сформировать привлекательный портфель.

Контекст

Несмотря на риски, в апреле иностранные инвесторы приобрели наибольший объем американских корпоративных облигаций за полгода. Это свидетельствует о глубине и разнообразии рынка США. По данным Citigroup, объем обращения корпоративных облигаций инвестиционного уровня в США вдвое превышает объем таких же бумаг в евро.

Однако с апреля доходность немецких бондов опережает американские гособлигации после хаотического введения новых пошлин, что подорвало имидж Treasuries в качестве безопасного актива.

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