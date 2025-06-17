Ціна на золото у 2025 році обігнала традиційні безпечні активи, такі як японська єна, швейцарський франк і держоблігації США. Інвестори переосмислюють поняття безпеки на тлі ескалації геополітичних конфліктів та загрози фіскальній стабільності, пише CNBC .

Деталі

З початку року ціна на золото зросла на 30%, перевищивши $3500 у квітні й торгуючись на рівні $3403 на 17 червня.

Для порівняння: японська єна й швейцарський франк зміцнилися на 8% і 10% відповідно, тоді як індекс долара США впав майже на 10%. Доходність 10-річних держоблігацій США знизилася на 19 базисних пунктів.

Держоблігації США зазнали різкого розпродажу в квітні після запровадження «взаємних» тарифів президентом Дональдом Трампом. У травні Moody’s знизило кредитний рейтинг США, а нові податкові ініціативи Трампа посилили побоювання щодо фіскальної дисципліни.

Ключова перевага золота – його незалежність від зобов’язань держав. «Коли інвестор купує облігації чи валюту, він фактично інвестує в економіку країни. А золото – нічиї зобов’язання», – пояснив Нікос Каваліс із Metals Focus на Азійсько-Тихоокеанській конференції з дорогоцінних металів.

Попит на золото зростає через нестабільність, зокрема внаслідок подій на Близькому Сході та послаблення довіри до американських активів. «Невпевненість у майбутньому долара та держоблігацій США підштовхує інвесторів до альтернатив, таких як золото», – зазначив Шаокай Фан, голова напряму центральних банків у World Gold Council.

Додатковим фактором на користь золота стало активне скуповування з боку центробанків. У 2024 році вони поповнили запаси на 1044,6 тонни – вже третій рік поспіль обсяг перевищує 1000 тонн.

Контекст

Золото є привабливою інвестицією в періоди політичної та економічної невизначеності. Половина світового споживання золота припадає на ювелірні вироби, 40% – на інвестиції і 10% – на промисловість.

Найбільші виробники золота – Китай, Австралія, США, Південна Африка, Росія, Перу та Індонезія. Найбільшими споживачами ювелірних виробів із золота є Індія, Китай, США, Туреччина, Саудівська Аравія, РФ та ОАЕ.

За даними ЄЦБ, цьогоріч золото обігнало євро й стало другим за обсягом резервним активом у світі – на його частку припадає близько 20% глобальних резервів.

Попит на золото для резервів різко зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році і залишається високим, йдеться у звіті ЄЦБ. Закупівлі золота, ймовірно, розглядаються як засіб хеджування проти санкцій, таких як заморожування фінансових активів. Країни, які «геополітично близькі до Китаю та Росії», за останні три роки наростили запаси золота більше, ніж інші.