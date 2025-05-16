Meta стала осередком інтернет-шахрайств: компанію звинувачують в ігноруванні фейкових оголошень на Facebook та Instagram – WSJ

Соцмережі Facebook та Instagram стали інструментом для організованих схем онлайн-шахрайства по всьому світу. За оцінками регуляторів, банків і внутрішніх документів компанії, сотні тисяч фейкових оголошень на платформах Meta призводять до мільйонних втрат користувачів, а компанія роками ігнорує проблему, пише WSJ .

Деталі

Американський підприємець Едґар Гусман уже два роки отримує дзвінки від ошуканих клієнтів, які натрапили на фейкові оголошення в Instagram і Facebook із використанням бренду його компанії Half-Off Wholesale. Продавці з фейкових акаунтів обіцяють техніку за $29, але після оплати покупці нічого не отримують. Справжня компанія онлайн-продажів не веде.

За даними JPMorgan Chase, близько половини всіх шахрайств через платіжну платформу Zelle між 2023 і 2024 роками були пов’язані саме з Meta. Аналогічні висновки зробили регулятори у Великій Британії та Австралії.

Внутрішній аудит Meta ще у 2022 році показав, що 70% нових рекламодавців просували шахрайські схеми або нелегальні товари, зазначає видання. Шахрайські акаунти, за даними Meta, створені в Китаї, В’єтнамі, на Філіппінах і в Шрі-Ланці.

Meta заявляє, що бореться з «епідемією шахрайств», але водночас: допускає до 32 порушень правил перед блокуванням рекламного акаунта; відмовилася від верифікації рекламодавців, побоюючись втрати доходів; визнає у судах, що не несе відповідальності за недобросовісну рекламу третіх сторін.

Компанія також дозволяє «пірингові» продажі через Facebook Marketplace, що перетворилося на головний майданчик для фейкових продажів тварин, товарів і послуг, зазначило видання.

Австралійський мільярдер Ендрю Форрест, засновник і виконавчий голова Fortescue Metals Group, веде судовий процес проти Meta через шахрайські криптовалютні оголошення на Facebook, які використовували його ім’я та зображення без дозволу. Він вимагає, щоб компанія почала перевіряти інвестрекламу і зобов’язала рекламодавців доводити свою ліцензійність.

«Meta могла б зупинити цю хвилю шахрайства, але не хоче цього робити», – каже Ерін Вест, колишня американська прокурорка, яка розслідувала транснаціональні схеми.

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Контекст

Попри обіцянки інвестувати в антишахрайські технології, пріоритет Meta залишається на боці зростання рекламного бізнесу. У 2024 році компанія отримала понад $160 млрд рекламного виторгу, що на 22% більше за попередній рік.

Внутрішні документи свідчать, що Meta свідомо знизила пріоритет боротьби зі шахрайством, натомість фокусуючись на контенті, пов’язаному з торгівлею людьми та самопошкодженням. Унаслідок цього кількість перевірених шахрайських випадків у Facebook Groups скоротилася на 46%.

Meta спирається на юридичний захист, передбачений розділом 230 американського телекомунікаційного законодавства, який обмежує відповідальність платформ за контент третіх осіб.