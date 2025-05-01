Meta розраховує за 10 років отримати від генеративного ШІ $1,4 трлн

Торік Meta прогнозувала, що її продукти генеративного ШІ принесуть від $2 млрд до $3 млрд доходу у 2025 році та від $460 млрд до $1,4 трлн до 2035 року. Про це пише TechCrunch з посиланням на розсекречені судові документи оприлюднені 30 квітня.

Деталі

Документи, подані адвокатами авторів книг, які судяться з Meta за нібито незаконне використання їхніх творів для тренування ШІ, не уточнюють, що саме Meta вважає «продуктом генеративного ШІ». Однак відомо, що техгігант заробляє – і планує заробляти більше – на генеративному ШІ у різних форматах.

Meta має угоди про розподіл доходів із компаніями, які використовують її відкриту колекцію моделей Llama. Нещодавно запущено API для налаштування та оцінки Llama. ШІ-помічник Meta AI може у майбутньому показувати рекламу та пропонувати підписку з додатковими функціями, зазначив CEO Марк Цукерберг.

Документи також показують, що Meta витрачає величезні суми на ШІ-продукти. У 2024 році бюджет «GenAI» склав понад $900 млн, а цього року може перевищити $1 млрд. Це без урахування інфраструктури для роботи та тренування ШІ. Meta планує витратити $60-80 млрд на капітальні витрати у 2025 році, головно на нові дата-центри.

Бюджети могли бути більшими, якби включали ліцензування книг від авторів-позивачів. У 2023 році Meta розглядала витрати до $200 млн на дані для Llama, з яких близько $100 млн припадало б на книги. Натомість, як стверджується, компанія вдалася до масового піратства е-книг.

Контекст

Цукерберг визначив ШІ ключовим напрямком для Meta, переспрямувавши компанію на цю технологію після запуску чат-бота ChatGPT від OpenAI у 2022 році, що спровокувало запеклу конкуренцію серед техгігантів. Meta інтегрує ШІ в усі сфери бізнесу – від Instagram і Facebook до смарт-окулярів.

Компанія вкладає кошти у великі мовні моделі, що є основою ШІ-чат-ботів. Нещодавно Meta презентувала свою найпотужнішу модель, яка, за словами Цукерберга, обійшлася в сотні млн доларів на обчислювальні ресурси для тренування.

Крім того, Meta інвестує в довгострокові проєкти, як-от ШІ-смарт-окуляри та метавсесвіт – низку віртуальних світів.