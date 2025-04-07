Розділити медіагіганта вартістю в $1,3 трлн. Meta можуть змусити продати Instagram та WhatsApp. Як Марк Цукерберг рятує ситуацію завдяки Дональду Трампу?

За тиждень до початку ключового антимонопольного процесу проти Meta (14 квітня) компанія опинилася в центрі політичного скандалу: зустріч Марка Цукерберга з Дональдом Трампом у Білому домі породила підозри про можливий тиск на Федеральну торгову комісію (FTC). Вона домагається примусового продажу Instagram і WhatsApp, стверджуючи, що Meta купила їх для знищення конкуренції. Як несподівані політичні рокірування можуть змінити хід одного з найгучніших процесів у сфері Big Tech – читайте у розборі Reuters та Politico .

У Вашингтоні зростає напруга. Причина – несподіване зближення Дональда Трампа з гендиректором Meta Марком Цукербергом. Їхня зустріч в Овальному кабінеті викликала припущення, що Білий дім може втрутитися і згорнути справу, яка вже шість років готувалася Федеральною торговою комісією (FTC) за підтримки адміністрацій Трампа та Байдена.

У центрі справи – звинувачення в тому, що Meta придбала Instagram у 2012 році та WhatsApp у 2014-му не для розвитку бізнесу, а щоб знищити потенційних конкурентів. Якщо FTC переможе, Meta можуть змусити продати обидві соціальні платформи. Це буде надзвичайно дорогий і юридично складний процес, який фактично означатиме розділення гіганта з ринковою вартістю $1,3 трлн, пише Politico.

Хоча FTC зазвичай діє незалежно від Білого дому, ситуація змінилася в березні, коли Трамп несподівано звільнив двох демократичних комісарів, залишивши в агентстві двох республіканців. Тож новий голова комісії Ендрю Фергюсон отримав можливість приймати рішення без жодного внутрішнього спротиву. Саме він тепер веде справу проти Meta.

У день зустрічі з Цукербергом Фергюсон заявив журналістам, що FTC «готова до бою», але водночас на пряме запитання, чи виконає він наказ Трампа зупинити справу, відповів: «Я виконуватиму законні накази», уникаючи чіткої позиції. Це лише підсилило підозри про можливий політичний тиск.

Речники FTC не прокоментували, чи був контакт між Фергюсоном і Трампом щодо справи, а Білий дім не відповів на запитання про те, чи намагатиметься президент схилити FTC до врегулювання, коментує Politico.

Облікові записи Дональда Трампа та Марка Цукерберга у Facebook, 7 січня 2025 року. Фото Getty Images

«Тривожний сигнал» перед судом

Колишня чиновниця Мін’юсту Доа Меккі назвала сам факт зустрічі Цукерберга з президентом «тривожним сигналом», особливо з огляду на її час – безпосередньо перед судом. Речник Meta Енді Стоун пояснив зустріч як частину «серії розмов про американське технологічне лідерство», але відмовився сказати, чи обговорювали антимонопольну справу.

Ліна Хан, яка донедавна очолювала FTC, наголосила, що тепер значно простіше політично вплинути на рішення: «Так, усе ще потрібно голосування комісії, але без демократів зробити це набагато легше», – каже вона і не виключає, що Meta тисне на адміністрацію, щоби позбутися справи.

Неочікуваним союзником Хан став Стів Беннон – колишній радник Трампа та впливовий голос правого крила. Він прямо заявив: поява Цукерберга в Овальному кабінеті не випадкова. «Це результат тиску з боку олігархів Кремнієвої долини», – сказав він.

Зміна вектора Meta

Цукерберг, якого раніше Трамп і республіканці критикували за ліберальну упередженість, останнім часом радикально змінив свою риторику. Він перепросив за видалення дезінформації про COVID-19, послабив контроль над контентом про ноутбук Гантера Байдена, ліквідував програму фактчекінгу в Meta, підвищив республіканців Джоела Каплана і Кевіна Мартіна до ролі своїх головних лобістів, пожертвував $1 млн на інавгураційний фонд Трампа та влаштував урочисту вечірку на його честь.

Ці кроки не залишилися непоміченими. Сенатор Тед Круз і конгресмен Джим Джордан відкрито підтримали Meta за її нову лояльність до республіканців. Сам Трамп також не приховує прагнення побудувати соціальну екосистему, де більше ваги буде надано правоконсервативному контенту.

Але не всі в партії погоджуються. Сенатор Джош Гоулі, давній критик Meta, залишається прихильником антимонопольного позову. Він публічно засумнівався, чи має Трамп законне право наказати Фергюсону згорнути справу. «Фергюсон має сказати: ʼЦе незаконно, пане президентеʼ», – сказав він під час саміту Y Combinator.

Своєю чергою, звільнений комісар FTC Альваро Бедоя попередив, що Фергюсон може опинитися перед вибором – або виконати політичний наказ і зберегти посаду, або відмовитися й бути звільненим. «Я отримав такий лист. І він може отримати такий самий», – заявив Бедоя.

Марк Цукерберг, гендиректор Meta, на інавгурації Дональда Трампа як 47 президента США у Капітолії Сполучених Штатів, 20 січня 2025 року у Вашингтоні. Фото Getty Images

З чого все почалося

Історія антимонопольної справи Федеральної торгової комісії США проти Meta почалася ще у 2020 році, коли комісія подала позов із вимогою розділити компанію, змусивши її продати Instagram і WhatsApp.

FTC стверджує, що ці придбання були не інвестицією в розвиток, а свідомим кроком для знищення потенційних конкурентів і утримання монополії на ринку соціальних мереж. Але основний аргумент комісії – Meta вжила заходів не для конкуренції, а для придушення її. Суд погодився з цим ключовим аргументом, і водночас відкинув частину позову, яка стосувалася обмеження доступу сторонніх розробників до платформи, пише Reuters.

Meta заявляє, що придбання Instagram і WhatsApp нібито принесло користь користувачам. У FTC відповідають, що справа має на меті відновити конкуренцію.