Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«Метінвест» виплатила купон за євробондами 2026 року

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Metinvest B.V. – материнська компанія групи «Метінвест» – виплатила черговий купон за єврооблігаціями 2026 року і продовжує виконувати свої боргові зобовʼязання попри війну в Україні. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомила пресслужба компанії у відповідь на запит. 

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Деталі

  • «Оплату купона було здійснено вчасно і відповідно до бондових зобов’язань», – повідомив керівник пресслужби групи «Метінвест» Андрій Бурлаков.
  • Термін виплат купонів за євробондами-2026 – 23 квітня. Дати виплати купона – 23 квітня та 23 жовтня.

Контекст

Єврооблігації з погашенням 23 квітня 2026 року було випущено на суму $505 млн з купоном 8,5%.

У 2024 році Metinvest B.V. оголосила тендер на викуп частини своїх єврооблігацій 2025 і 2026 років на суму до $70 млн. У грудні минулого року компанія викупила євробонди з погашенням 17 червня 2025 року на суму $16,27 млн.

«Метінвест» зараз переживає важкі часи. У 2024 році чистий збиток групи зріс ушестеро проти попереднього року, перевищивши $1,1 млрд. Через наближення фронту та загрозу для життя співробітників «Метінвест» призупинив роботу Покровської вугільної групи, а влітку минулого року через нерентабельність виробництва довелося вивести в простій Інгулецький ГЗК.

З 1 квітня «Метінвест» підвищила заробітні плати працівникам. Оклади зросли з урахуванням середнього рівня зарплати в країні, ринкових трендів, інфляції та дефіциту кадрів.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні