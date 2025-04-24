«Метінвест» виплатила купон за євробондами 2026 року

Metinvest B.V. – материнська компанія групи «Метінвест» – виплатила черговий купон за єврооблігаціями 2026 року і продовжує виконувати свої боргові зобовʼязання попри війну в Україні. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомила пресслужба компанії у відповідь на запит.

Деталі

«Оплату купона було здійснено вчасно і відповідно до бондових зобов’язань», – повідомив керівник пресслужби групи «Метінвест» Андрій Бурлаков.

Термін виплат купонів за євробондами-2026 – 23 квітня. Дати виплати купона – 23 квітня та 23 жовтня.

Контекст

Єврооблігації з погашенням 23 квітня 2026 року було випущено на суму $505 млн з купоном 8,5%.

У 2024 році Metinvest B.V. оголосила тендер на викуп частини своїх єврооблігацій 2025 і 2026 років на суму до $70 млн. У грудні минулого року компанія викупила євробонди з погашенням 17 червня 2025 року на суму $16,27 млн.

«Метінвест» зараз переживає важкі часи. У 2024 році чистий збиток групи зріс ушестеро проти попереднього року, перевищивши $1,1 млрд. Через наближення фронту та загрозу для життя співробітників «Метінвест» призупинив роботу Покровської вугільної групи, а влітку минулого року через нерентабельність виробництва довелося вивести в простій Інгулецький ГЗК.

З 1 квітня «Метінвест» підвищила заробітні плати працівникам. Оклади зросли з урахуванням середнього рівня зарплати в країні, ринкових трендів, інфляції та дефіциту кадрів.