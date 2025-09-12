Група «Метінвест» вирішила продати американську дочірню компанію з видобутку вугілля – United Coal Company. Про це свідчить інформація у фінансовому звіті групи за перше півріччя 2025 року. У серпні «Метінвест» отримала пропозицію про продаж UCC.

Деталі

Постійні геологічні труднощі, виснаження запасів вугілля та вищі логістичні витрати продовжували чинити тиск на United Coal, зазначається у звіті.

При цьому тривале падіння цін на коксівне вугілля ще більше загострило ці проблеми, що змусило групу розглянути «можливість продажу та деконсолідації цього активу».

Американський актив групи United Coal відіграв вирішальну роль у поставках коксівного вугілля після призупинення роботи Покровської вугільної групи, йдеться у коментарі гендиректора «Метінвесту» Юрія Риженкова.

«Наші американські колеги відновили поставки вугілля до України, як і до вторгнення. Однак United Coal вже деякий час показує незадовільні операційні та фінансові результати. З огляду на поточну ситуацію, ми прийняли рішення продати цей актив», – зазначив Риженков.

Група «Метінвест» скоротила виторг на 13% за результатами першого півріччя, прибуток змінився на збиток. Серед причин – зупинка вугільних підприємств у Покровську та зростання операційних витрат.

Контекст

United Coal Company – виробник металургійного вугілля, що працює в Аппалачському регіоні США. Компанію, засновану в 2004 році, група «Метінвест» придбала в квітні 2009 року.

Цьогоріч «Метінвест» відновила морські внутрішньогрупові поставки коксівного вугілля від United Coal після призупинення діяльності Покровської вугільної групи. Цей стратегічний крок допоміг зберегти безперервність виробництва у складний період.

Водночас підвищені виробничі витрати, логістичні обмеження та несприятлива світова кон’юнктура цін на коксівне вугілля суттєво вплинули на фінансові показники United Coal.

У 2024 році цей актив показав негативний показник EBITDA у розмірі $42 млн, а у 2025 році спостерігалося подальше погіршення через постійно несприятливі геологічні умови та постійну ринкову нестабільність.

У серпні цього року «Метінвест» повідомила, що отримала і розглядає пропозицію про продаж United Coal Company.