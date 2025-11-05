Вартість нематеріальних активів найбільших компаній світу зросла на 23% за рік і досягла $97,6 трлн – історичного максимуму з 1996 року. Про це йдеться у щорічному звіті британської консалтингової фірми Brand Finance.

Деталі

Nvidia вийшла на перше місце у світі за вартістю нематеріальних активів – $4,3 трлн (+50% за рік). На другому місці Microsoft – $3,78 трлн (+27%), третє посіла Apple – $3,08 трлн (–6%).

Далі у рейтингу:

Amazon – $2,1 трлн (+31%),

Alphabet – $2 трлн (+22%),

Meta – $1,8 трлн (+51%),

Broadcom – $1,5 трлн (+97%),

Saudi Aramco – $1,2 трлн (–16%),

Tesla – $936 млрд (+66%),

TSMC – $789 млрд (+27%).

Серед європейських компаній лідирує SAP – $324 млрд (+40%), яка піднялася на 26-те місце.

США вперше з 2021 року обійшли Данію: частка нематеріальних активів на американському ринку зросла до 78%, тоді як у Данії впала до 67% через падіння капіталізації Novo Nordisk (–67%).

Загалом фармацевтична галузь за рік скоротила вартість нематеріальних активів на 8% – до $6,5 трлн.

Ключова цитата

«Рекордно висока глобальна вартість нематеріальних активів у 2025 році підкреслює зростаючу роль інновацій, що стимулює збільшення інвестицій в інтелектуальну власність, дані та бренди. Водночас, значне падіння в декількох секторах, таких як фармацевтика та нафта і газ, підкреслює нестабільність, з якою стикаються інвестори, вкладаючи кошти в компанії з високим рівнем нематеріальних активів. Це нагадує про те, що підприємствам слід приділяти активну увагу своїм нематеріальним активам, які є одними з найпотужніших рушіїв комерційних результатів», – коментує Енні Браун, директорка з оцінки Brand Finance.

Контекст

Нематеріальні активи – це ідентифіковані негрошові активи. Їх можна розділити на три категорії: права (включно з договорами оренди, угодами, контрактами), відносини (включно з навченою робочою силою) та інтелектуальну власність (включно з брендами, патентами, авторськими правами).

До рейтингу Brand Finance Global Intangible Finance Tracker, що відстежує вартість нематеріальних активів, входять понад 59 000 компаній, що мають лістинг, зі 150 держав.