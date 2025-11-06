Підписка від 49 грн
Китай обжене США в гонці штучного інтелекту – гендиректор Nvidia

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Дженсен Хуанг спілкується з журналістами на саміті APEC CEO 31 жовтня 2025 року в Кьонджу, Південна Корея. /Getty Images

Дженсен Хуанг спілкується з журналістами на саміті APEC CEO 31 жовтня 2025 року в Кьонджу, Південна Корея. Фото Getty Images

Китай випередить США у розвитку штучного інтелекту завдяки дешевшій енергії та м’якшому регулюванню. Таку думку озвучив генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг на саміті Future of AI, пише Financial Times. Його заява пролунала на тлі заборони Вашингтона на продаж передових чипів Nvidia Пекіну.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Сполучені Штати та Велика Британія «цинічно стримуються», тоді як Китай створює сприятливіші умови для розвитку технологій, вважає Хуанг. Зокрема, за його словами, Пекін надає енергетичні субсидії великим датацентрам ByteDance, Alibaba та Tencent, що здешевлює роботу з китайськими аналогами чипів Nvidia.
  • У США та Британії запроваджуються численні нові правила, які можуть призвести до «50 різних регуляцій у різних штатах», що гальмує розвиток галузі, наголосив голова Nvidia. Натомість у Китаї, зазначив він, «енергія практично безкоштовна».

Контекст

Заява Хуанга прозвучала після зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном, на якій американський президент підтвердив заборону на продаж Китаю найсучасніших чипів Nvidia Blackwell. Трамп заявив, що ці технології залишаться лише для США.

Раніше Хуанг закликав Вашингтон дозволити постачання вдосконалених, але обмежених версій чипів на китайський ринок, аби зберегти залежність світу від американських технологій.

Побоювання США щодо технологічного прориву Китаю посилилися після того, як китайська лабораторія DeepSeek на початку року представила власну мовну модель, яка здивувала експертів рівнем складності. Це викликало дискусію у Кремнієвій долині про те, чи зможуть OpenAI та Anthropic утримати перевагу.

Минулого тижня ринкова капіталізація Nvidia вперше перевищила $5 трлн. Компанія активно працює з урядом США, намагаючись знайти компроміс між комерційними інтересами та політичними обмеженнями. Поки ж американська влада не ухвалила правил, які дозволили б продаж змінених версій чипів Nvidia у Китаї.

