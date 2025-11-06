Китай випередить США у розвитку штучного інтелекту завдяки дешевшій енергії та м’якшому регулюванню. Таку думку озвучив генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг на саміті Future of AI, пише Financial Times . Його заява пролунала на тлі заборони Вашингтона на продаж передових чипів Nvidia Пекіну.

Деталі

Сполучені Штати та Велика Британія «цинічно стримуються», тоді як Китай створює сприятливіші умови для розвитку технологій, вважає Хуанг. Зокрема, за його словами, Пекін надає енергетичні субсидії великим датацентрам ByteDance, Alibaba та Tencent, що здешевлює роботу з китайськими аналогами чипів Nvidia.

У США та Британії запроваджуються численні нові правила, які можуть призвести до «50 різних регуляцій у різних штатах», що гальмує розвиток галузі, наголосив голова Nvidia. Натомість у Китаї, зазначив він, «енергія практично безкоштовна».

Контекст

Заява Хуанга прозвучала після зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном, на якій американський президент підтвердив заборону на продаж Китаю найсучасніших чипів Nvidia Blackwell. Трамп заявив, що ці технології залишаться лише для США.

Раніше Хуанг закликав Вашингтон дозволити постачання вдосконалених, але обмежених версій чипів на китайський ринок, аби зберегти залежність світу від американських технологій.

Побоювання США щодо технологічного прориву Китаю посилилися після того, як китайська лабораторія DeepSeek на початку року представила власну мовну модель, яка здивувала експертів рівнем складності. Це викликало дискусію у Кремнієвій долині про те, чи зможуть OpenAI та Anthropic утримати перевагу.

Минулого тижня ринкова капіталізація Nvidia вперше перевищила $5 трлн. Компанія активно працює з урядом США, намагаючись знайти компроміс між комерційними інтересами та політичними обмеженнями. Поки ж американська влада не ухвалила правил, які дозволили б продаж змінених версій чипів Nvidia у Китаї.