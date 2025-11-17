Подробности

Фонд продал весь свой пакет из 537 742 акций ведущего мирового производителя чипов для искусственного интеллекта – к концу сентября эти бумаги стоили примерно $100 млн. Теперь основные ставки Thiel Macro – Apple Inc., Microsoft Corp. и уменьшенная доля в Tesla Inc.

Шаг Тиля произошел на фоне роста опасений относительно «пузыря» в инвестициях в ИИ, который сделал Nvidia самой дорогой компанией мира, пишет Bloomberg. Самым известным критиком стал менеджер хедж-фонда Майкл Берри – он раскрыл медвежьи ставки против Nvidia и Palantir Technologies Inc.

Акции Nvidia с конца сентября выросли всего примерно на 2% и в понедельник перед открытием американского рынка дешевели еще на 1%. Анализ отчетов 13F от 909 хедж-фондов показал почти идеальный паритет: 161 фонд нарастил позиции в Nvidia, 160 – сократил.

Отмечается, что мнения относительно перспектив компаний ИИ остаются разделенными: они продолжают привлекать и тратить огромные средства, но до сих пор не продемонстрировали модели монетизации, которые оправдывали бы такие астрономические инвестиции.

Контекст

В октябре о полной продаже своих акций Nvidia на $5,83 млрд объявила и японская SoftBank Group (преимущественно для финансирования других проектов в сфере ИИ). Тиль всегда был менее оптимистичен в развитии искусственного интеллекта, чем основатель SoftBank Масаеси Сон, но оба инвестора вышли с позиций именно тогда, когда Nvidia первой в истории преодолела капитализацию в $5 трлн.