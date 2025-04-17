Україні не вистачає овочесховищ на понад 1 млн т. Міністр агрополітики закликав бізнес інвестувати у розбудову мережі

Одна з причин дефіциту овочів в Україні – брак потужності зберігання, заявив міністр аграрної політики і сільського господарства Віталій Коваль в інтервʼю «Укрінформ» . Він закликав бізнес інвестувати в овочесховища.

Ключові факти

За словами міністра, питання овочів для нього «болюча тема» при тому, що «Україна самозабезпечена більшістю продуктів». Втім, одна з причин дефіциту овочів – брак потужності зберігання, а саме овочесховищ.

«І продукти, зібрані у вересні–жовтні, уже в лютому–березні не кондиційні. Загалом 35% українських овочів не попадають на стіл споживачу – вони по дорозі псуються», – пояснив він.

На думку Коваля, щоб вирішити цю проблему слід розбудовувати мережу овочесховищ. «1,1 млн т (за оцінюваннями спеціалістів Мінагрополітики) – це дефіцит потужності», – заявив він, додавши, що будувати обʼєкти повинен бізнес.

«Мій заклик до бізнесу – інвестуйте в овочесховища. Це потужний інструмент для стабільності вашого бізнесу», – заявив очільник Мінагро.

Він зазначив, що уряд працює над тим, що знайти можливість допомогти компенсувати частину затратного будівництва овочесховищ.

Контекст

В Україні наразі обʼєм овочесховищ з регульованим газовим середовищем і підтримкою мікроклімату складає 300 000 т, а з природною вентиляцією — 324 000 т, повідомляло Мінагрополітики «Укрінформу» у березні. Загальна потужність нових та реконструйованих сховищ становить 47 000 т, зокрема будуються нові овочесховища місткістю 26 000 т, а на реконструкції перебувають сховища обсягом 21 000 т.

Попередньо в Мінагрополітики оцінювали, що за умови перерозподілу бюджетних коштів орієнтовно протягом 2025-2027 років може бути розпочато будівництво 78 овочесховищ. Зокрема, 15 сховищ потужністю 10 000 т та 63 сховища – 3000 т. У міністерстві прогнозують, що вартість проєкту може сягнути $134 млн.