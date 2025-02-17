«Реальна допомога людьми». Міноборони очікує на частіші ротації на фронті завдяки контрактникам віком від 18 до 24 років

На фронті відбуватимуться частіші ротації військових завдяки добровольцям-контрактникам віком від 18 до 24 років, сказав в ефірі телемарафону речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. За його словами, контрактники служитимуть у частинах на лінії зіткнення і на найбільш ризикованих посадах.

Ключові факти

«Це чітко означені бойові посади, на яких люди найбільше ризикують на лінії бойового зіткнення: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник», – зазначив Лазуткін.

Речник Міноборони наголосив: у бойових бригадах на фронті чекають на контрактників віком від 18 до 24 років, бо це дасть змогу проводити більш часті ротації на фронті.

«Ці хлопці дуже потрібні, ці люди дозволять частіше робити ротації тих людей, хто безпосередньо воює в окопах на лінії бойового зіткнення. Їх будуть приймати як своїх і максимально адаптуватимуть у колективі», – зазначив Лазуткін.

Він наголосив, що процес інтеграції продуманий, і в бригадах їх чекають. «Це реальна допомога людьми, які будуть вмотивованими і матимуть хорошу підготовку», – додав він.

Для контрактників віком 18–24 роки передбачені 45 днів базової підготовки, 14 днів фахової і 14 днів адаптації в бригаді.

Контекст

У листопаді минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що зниження мобілізаційного віку в Україні не планується, а тим, хто такого віку не досягнув, будуть пропонувати нову систему контрактів для служби в армії.

У грудні представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Білий дім готовий озброїти і навчити новобранців, якщо в Україні буде знижено вік мобілізації. Коментуючи цю заяву, Зеленський відповів, що пріоритетом мають бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії.

11 лютого Міністерство оборони офіційно розпочало проєкт «Контракт 18–24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18–24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. «Контракт 18–24» передбачає виплату 1 млн грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.

Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн, а також право на виїзд за кордон після року служби. Закон гарантує звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.