США готові озброювати новобранців, якщо мобілізаційний вік в Україні буде знижено. Зеленський відповів

Білий дім заявив про готовність озброїти і навчити новобранців, якщо в Україні буде знижено вік мобілізації, повідомив представник Держдепартаменту США Меттью Міллер на брифінгу 9 грудня. Президент Володимир Зеленський вже відповів , що пріоритетом мають бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії.

Ключові факти

За словами Міллера, Білий дім обговорював з урядом України ситуацію з безпекою на Сході країни.

«Зрештою, рішення про склад військових сил українці мають ухвалити самі. Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони нададуть додаткові сили для участі в боротьбі, ми і наші союзники будемо готові оснастити ці сили і навчити вступати в бій», – сказав Міллер.

Зеленський прокоментував заяву Міллера, наголосивши, що пріоритетом мають бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні.

«Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів», – написав президент.

Він додав, що метою допомоги має бути «збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах».

«Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його та, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир», – додав Зеленський.

Контекст

18 жовтня президент Володимир Зеленський в ефірі телемарафону наголошував, що у влади немає планів мобілізувати до Збройних сил з 18 років. Він наголосив, що в Україні немає жодних планів зменшити вік мобілізації. Розмови у медіапросторі про зниження призовного віку Зеленський назвав інформаційними вкидами та «великою проблемою».

Хоча, за його словами, партнери України хотіли б, щоб був знижений вік мобілізації.

Пізніше радник голови Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що представники Демократичної та Республіканської партій США тиснуть на президента Володимира Зеленського в питанні мобілізації військовозобовʼязаних з 18 років.

Адміністрація президента США вважає, що без збільшення кількості військових Україна не зможе покращити свою ситуацію на фронті, навіть за умови військової підтримки, написала 2 грудня Washington Post із посиланням на представників адміністрації. У Вашингтоні розчаровані тим, що українська влада не погоджується знизити призовний вік із 25 до 18 років, зазначило видання.

4 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ухвалити складні рішення щодо мобілізації громадян для відбиття російської агресії, ці заходи необхідні.