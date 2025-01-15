Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня 2025 року. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Деталі

За законопроєкти #12404 та #12405 проголосували 315 та 310 народних обранців відповідно.

Це було вже 14-те голосування за воєнний стан з початку війни, нагадав нардеп.

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Контекст

Воєнний стан в Україні було вперше введено 26 листопада 2018 року на 30 діб через інцидент у Керченській протоці. Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року воєнний стан охопив всю підконтрольну територію країни. Останнє продовження воєнного стану та загальної мобілізації відбулося у листопаді 2024 року, коли термін був подовжений до 7 лютого 2025 року.