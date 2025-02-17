«Реальная помощь людьми». Минобороны ожидает более частых ротаций на фронте благодаря контрактникам в возрасте от 18 до 24 лет

На фронте будут происходить более частые ротации военных благодаря добровольцам-контрактникам в возрасте от 18 до 24 лет, сказал в эфире телемарафона спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. По его словам, контрактники будут служить в частях на линии столкновения и на наиболее рискованных должностях.

Ключевые факты

«Это четко обозначенные боевые должности, на которых люди больше рискуют на линии боевого столкновения: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик и старший разведчик», – отметил Лазуткин.

Спикер Минобороны подчеркнул: в боевых бригадах на фронте ждут контрактников в возрасте от 18 до 24 лет, потому что это позволит проводить более частые ротации на фронте.

«Эти ребята очень нужны, эти люди позволят чаще делать ротации тех людей, которые непосредственно воюют в окопах на линии боевого столкновения. Их будут принимать как своих и максимально адаптировать в коллективе», – отметил Лазуткин.

Он подчеркнул, что процесс интеграции продуман, и в бригадах их ждут. «Это реальная помощь людьми, которые будут мотивированы и будут иметь хорошую подготовку», – добавил он.

Для контрактников в возрасте 18–24 лет предусмотрены 45 дней базовой подготовки, 14 дней профессиональной и 14 дней адаптации в бригаде.

Контекст

В ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский заявлял, что снижение мобилизационного возраста в Украине не планируется, а тем, кто не достиг такого возраста, будут предлагать новую систему контрактов для службы в армии.

В декабре представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Белый дом готов вооружить и научить новобранцев, если в Украине будет снижен мобилизационный возраст. Комментируя это заявление, Зеленский ответил, что приоритетом должны быть поставки ракет и понижение военного потенциала России.

11 февраля Министерство обороны официально запустило проект «Контракт 18–24» – добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18–24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. Контракт 18–24 предусматривает выплату 1 млн грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу, а остальные – во время службы.

Добровольцы будут получать ежемесячное денежное довольствие – до 120 000 грн, а также право на выезд за границу после года службы. Закон гарантирует освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.