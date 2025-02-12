Мобілізація 30 000 осіб на місяць і побудова НАТО на своїй території. Головне з інтервʼю Зеленського The Economist

Україна будуватиме НАТО на своїй території, посиливши Збройні сили України, якщо не стане членом Альянсу, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist .

Ключові факти

Питання гарантій безпеки сьогодні повністю залежить від президента США Дональда Трампа, зокрема, чи будуть вони сильними, чи слабкими. За словами президента України, сідати за стіл переговорів із слабкими гарантіями безпеки небезпечно.

сьогодні повністю залежить від президента США Дональда Трампа, зокрема, чи будуть вони сильними, чи слабкими. За словами президента України, сідати за стіл переговорів із слабкими гарантіями безпеки небезпечно. Водночас, на думку Зеленського, у США наразі немає плану завершення війни в Україні. «Я впевнений, що готового плану поки немає. Чому? Тому що план не може бути суто американським. Тому що війна йде тут. І без нашої спільної роботи, без консультацій з нами, я думаю, вона не може бути завершеною. У команди президента Трампа, напевно, є якісь напрацювання», – пояснив він.

в Україні. «Я впевнений, що готового плану поки немає. Чому? Тому що план не може бути суто американським. Тому що війна йде тут. І без нашої спільної роботи, без консультацій з нами, я думаю, вона не може бути завершеною. У команди президента Трампа, напевно, є якісь напрацювання», – пояснив він. Членство в НАТО. За словами Зеленського, якщо Україна не буде в НАТО, то Україна буде будувати НАТО на своїй території. Для цього країні потрібна армія, яка така ж численна, як у росіян. Це своєю чергою потребуватиме зброї та грошей, і Україна проситиме про це у США. Президент наголосив, що це «план Б» на випадок, якщо Україна не стане частиною НАТО. «Нам не потрібні жодні армії у світі. Нам потрібна своя армія, але ми повинні подвоїти її. Щоб бути на одному рівні з російською армією», – заявив Зеленський.

За словами Зеленського, якщо Україна не буде в НАТО, то Україна буде будувати НАТО на своїй території. Для цього країні потрібна армія, яка така ж численна, як у росіян. Це своєю чергою потребуватиме зброї та грошей, і Україна проситиме про це у США. Президент наголосив, що це «план Б» на випадок, якщо Україна не стане частиною НАТО. «Нам не потрібні жодні армії у світі. Нам потрібна своя армія, але ми повинні подвоїти її. Щоб бути на одному рівні з російською армією», – заявив Зеленський. Мобілізація. Президент нагадав, що минулого року в Україні відбулася найбільша мобілізація – 30 000 осіб на місяць. За його словами, Росія мобілізує 45 000 осіб на місяць.

Президент нагадав, що минулого року в Україні відбулася найбільша мобілізація – 30 000 осіб на місяць. За його словами, Росія мобілізує 45 000 осіб на місяць. Росія і закінчення війни . Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін не хоче закінчувати війну і не хоче миру, він збільшив чисельність армії на 140 000 осіб минулого року. «Окрім цих 140 000, він готує 150 000 у 2025 році. Ще 150 000. Десять з гаком дивізій, я точно не памʼятаю, 12–15 дивізій будуть сформовані Путіним», – повідомив він. Він додав, що Росія має 220 бригад, у кожній з яких приблизно 3500–5000 осіб. Україна – 110, Європа має всього 80. «Ви розумієте, що відбувається? Без України Європу буде окуповано», – пояснив президент.

. Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін не хоче закінчувати війну і не хоче миру, він збільшив чисельність армії на 140 000 осіб минулого року. «Окрім цих 140 000, він готує 150 000 у 2025 році. Ще 150 000. Десять з гаком дивізій, я точно не памʼятаю, 12–15 дивізій будуть сформовані Путіним», – повідомив він. Він додав, що Росія має 220 бригад, у кожній з яких приблизно 3500–5000 осіб. Україна – 110, Європа має всього 80. «Ви розумієте, що відбувається? Без України Європу буде окуповано», – пояснив президент. Вибори. Зеленський вважає неможливим проведення виборів під час війни. Він наголосив, що спочатку «треба зупинити війну і повернути безпечне життя народові, а потім вибори».

Контекст

Міністр оборони США Піт Гегсет вважає, що гарантії безпеки для України мають бути підкріплені «боєздатними європейськими та неєвропейськими військами», водночас американські війська не будуть розміщені в Україні. Гегсет також висловив серйозні сумніви щодо можливості вступу України в НАТО та відновлення її до кордонів 1991 року. За його словами, Трамп прагне завершити конфлікт шляхом дипломатії та залучити Росію і Україну до переговорного процесу. Гегсет додав, що Міністерство оборони США активно підтримуватиме ці зусилля.

Останніми днями офіційні особи США заявляли, що адміністрація Трампа хоче повернути мільярди, витрачені Вашингтоном на війну в Україні, і що Європі потрібно зробити більше, щоб допомогти.

Адміністрація Трампа вже кілька тижнів обговорює, чи варто продовжувати озброювати Україну та як це зробити. Трамп під час своєї президентської кампанії пообіцяв припинити всю допомогу Україні. Але деякі його радники за лаштунками стверджували, що Вашингтон має продовжувати військову підтримку Києва, особливо якщо мирні переговори будуть відкладені до кінця цього року.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібні додаткові гарантії безпеки, перш ніж розпочинати переговори з РФ.