Міноборони розпочало виробництво власних FPV-дронів

Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств, повідомила пресслужби міністерства 29 січня. Пілотний проєкт стартував у грудні минулого року під координацією Головного управління оборонних інновацій МОУ.

Деталі

Приватний розробник надав ліцензійний дозвіл на виробництво БПЛА на базі одного з держпідприємств, що належать до сфери управління Міноборони.

Продукція буде скеровуватися підрозділам Сил оборони України. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування ДП зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників, йдеться у повідомленні.

«Готові розширювати співпрацю з приватними компаніями. Маємо пакет шаблонних документів та покрокову інструкцію запуску аналогічних ліній з виробництва БПАК на інших державних підприємствах», – повідомив начальник Головного управління оборонних інновацій Юрій Таранюк.

Популярне Категорія Рейтинги Дата Вчора 30 чемпіонів диджиталізації

Контекст

У 2024 році дрони українського виробництва закрили понад 96% потреб Сил оборони, повідомив раніше міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, Україна за минулий рік значно розвинула власний ОПК, серед іншого була відчутно розвинена галузь дронів. Як зазначив Умєров, це напрям досяг безпрецедентних масштабів виробництва.

Зокрема, у 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали: понад 1,5 мільйона FPV-дронів (разом з ДССЗЗІ), ударні коптери-бомбери, літаки-камікадзе, розвідувальні дрони-крила, далекобійні deepstrike-дрони.

Водночас українські виробники дронів намагаються наздогнати росіян у виробництві дронів на оптоволокні. Їхня головна перевага – стійкість до РЕБ. Чи стане ця технологія геймчейнджером, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.