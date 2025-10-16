Підписка від 49 грн
«Будь-яка цифра ВВП зі знаком плюс – добра новина». Велике інтервʼю голови НБУ Андрія Пишного. Про стан економіки на четвертому році війни, нову програму МВФ та податок для банків

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes
Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes

18 хв читання

Голова НБУ Пишний про курс, ВВП, вплив обстрілів та кредитування /пресслужба НБУ

Голова Нацбанку Андрій Пишний Фото пресслужба НБУ

Як змінились економіка та банківський сектор за час повномасштабної війни? Чого чекати від нової програми з Міжнародним валютним фондом? Як підвищення податку для банків вплине на майбутню приватизацію Sense Bank та Укргазбанку і сектор в цілому? Й коли в Україні легалізують криптовалюти і зʼявиться нова розмінна монета «шаг»? Про це – у інтервʼю голови Національного банку Андрія Пишного.

Андрій Пишний, 50, очолює Національний банк трохи більше ніж три роки. Очевидно, це найскладніший період в історії банківського сектору та країни загалом: повномасштабна війна, блекаути через обстріли енергетичної інфраструктури Росією та висока інфляція. «Часто думаю, що наші умови – це своєрідний ідеальний полігон для тестування монетарних, економічних та поведінкових моделей», – каже Пишний, додаючи що український досвід може скласти готовий підручник для антикризового реагування.

Ще один вже звичний для воєнного часу виклик — пошук коштів для покриття дефіциту бюджету, який наступного року може скласти понад $18 млрд. Зараз Пишний разом з іншими українськими топпосадовцями перебуває у Вашингтоні на щорічних зборах МВФ, одного з ключових донорів України.

