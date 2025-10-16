Майбутня програма з МВФ буде зосереджена на податкових і митних реформах, легалізації криптоактивів та забезпеченні макрофінансової стабільності України. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Деталі

Однією з магістральних тем майбутньої програми буде детінізація. Це структурні реформи – податкова та митниця. «Думаю буде дискусія щодо податкової системи. Один із напрямків обговорення – легалізація віртуальних активів, що має дати внесок в державний бюджет. Ймовірно нас чекає розмова про переосмислення податкової амністії», – сказав глава НБУ.

Нова програма має бути максимально адаптована до євроінтеграційних потреб. «Питання платіжного балансу та ширший контекст – конкурентоспроможність та зовнішня стійкість також на столі. А правильніше сказати – в самому центрі столу. Як і макрофінансова стабільність, що є для нас не лише базовим завданням, але й фундаментальною передумовою стійкості у війні та економічного відновлення», – додав він.

Пишний зазначив, що Україні вдалося зберегти стабільність у співпраці з МВФ, яку в НБУ вважають безумовною цінністю, але не даністю.

«Зараз тривають технічні консультації. Основні дискусії будуть проходити на початку листопада», – констатував глава Нацбанку.

Контекст

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, які потім було збільшено відповідно до $153 млрд т $165 млрд.

Україна та МВФ у межах місії щодо п’ятого перегляду програми зосередяться на можливостях внутрішніх ресурсів для покриття потреб держбюджету, заявив 4 вересня голова НБУ Андрій Пишний. Він назвав перегляд програми «непростим завданням». В його вирішенні значну роль відіграватиме робота на внутрішньому борговому ринку, зазначив голова НБУ.

9 вересня премʼєр-міністр Юлія Свириденко офіційно звернулася до МВФ із проханням розпочати нову програму співпраці. «Під час зустрічі я вручила Гевіну Грею лист із запитом на нову програму, яка підтримуватиме Україну в найближчі роки. Ми домовилися про продовження консультацій між нашими командами в найближчі місяці, щоб до кінця року отримати схвалення від Ради директорів МВФ», – повідомила Свириденко.

У вересні МВФ заявляв, що потреби України у фінансуванні протягом найближчих двох років можуть виявитися на $20 млрд більшими, ніж оцінює український уряд. Пізніше Україна погодилася з оцінкою МВФ, що до кінця 2027 року країні потрібно близько $65 млрд для покриття дефіциту бюджету.

Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період дії нової 4-річної програми з МВФ – від $150 до $170 млрд.