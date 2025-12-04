Токен WBT криптобіржі WhiteBIT, яку заснував українець Володимир Носов, включили до п’яти провідних криптовалютних індексів S&P Dow Jones. Це вперше український актив отримав такий статус, йдеться у пресрелізі української криптоплатформи. Цього тижня біржа вийшла на ринок США.

Деталі

WBT стала частиною одразу п’яти криптовалютних індексів S&P Dow Jones — S&P Cryptocurrency Broad Digital Market (BDM), Broad Digital Asset (BDA), Cryptocurrency Financials, Cryptocurrency LargeCap Ex-MegaCap та Cryptocurrency LargeCap.

Як пояснила компанія, потрапляння до таких бенчмарків означає відповідність жорстким критеріям ліквідності, прозорості та ринкової капіталізації, які є стандартом для інституційних інвесторів.

CEO WhiteBIT Володимир Носов назвав рішення S&P DJI «поворотним моментом» як для компанії, так і для розвитку регульованих криптосервісів глобально.

Визнання з боку одного з найвпливовіших індексних провайдерів відкриває WBT доступ до систем, які використовують інвестиційні компанії для формування стратегій, створення ETF та моделювання портфелів.

Контекст

Включення нативного токена української криптобіржі до індексів S&P Dow Jones є першим таким випадком на глобальному ринку. Індекси S&P традиційно слугують орієнтиром для фондів та аналітичних платформ, формуючи рамку для інституційної оцінки активів.

Для криптосектору це один з найважливіших маркерів зрілості активу. Участь WBT у цих індексах може посилити присутність WhiteBIT на світовій мапі компаній, що працюють у сегменті Web3 з інституційним фокусом, і підкреслює зростання ролі українських технологічних компаній у глобальному фінтех-ринку.

1 грудня WhiteBIT повідомила, що офіційно вийшла на ринок США. Для цього створили окрему незалежну компанію – WhiteBIT US. Нова структура вже отримала всі необхідні ліцензії, відкрила штаб-квартиру в Нью-Йорку. Компанія планує працювати в усіх 50 штатах.

Криптобіржу WhiteBIT у 2018 році заснував харків’янин Володимир Носов. Зараз вона є найбільшою криптовалютною біржею в Європі за трафіком, за даними CoinMarketCap. Обсяг торгів на біржі становить понад $2,7 трлн на рік. Криптобіржа – частина групи компаній W Group (нова назва після осіннього ребрендингу, яка раніше була відома як WhiteBIT Group. – Ред.)..