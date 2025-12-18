Парк площею понад 10 га розрахований на 50 років, передбачає створення близько 500 робочих місць у переробній промисловості та залучення понад 400 млн грн інвестицій.

Деталі

На території парку планується розміщення підприємств із виробництва паперової маси, паперу та картону, виготовлення паперових виробів і тари, поліграфії, альтернативної енергетики, науково-технічної діяльності та інформаційно-телекомунікаційної сфери.

Для розвитку парку планується залучити понад 400 млн грн із різних джерел: власні кошти ініціатора, фінансування керуючої компанії, державні програми, приватні інвестиції, внески майбутніх учасників та кредити.

Парк створено на території Хмельницької міської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області. Ініціатором виступає ТОВ «АРТ ПАК ІНДАСТРІАЛ».

ТОВ створили у червні 2024 року, статутний капітал компанії становить 57 млн грн, згідно з даними YouControl. Засновник – Білик Олександр Миколайович.

Контекст

Нині у Реєстрі індустріальних (промислових) парків зареєстровано 115 об’єктів. Вони стають одним із ключових драйверів розвитку переробної промисловості, частка якої у ВВП України становить 10,3% за даними ОЕСР. У Міністерстві економіки прогнозують, що протягом наступного десятиліття цей показник може подвоїтися завдяки розширенню мережі індустріальних парків.

За підрахунками Мінекономіки, кожен гектар індустріального парку здатен забезпечити до 50 нових робочих місць. Крім того, кожна гривня державних інвестицій у такі проєкти генерує 5–6 гривень приватних вкладень. А один долар приватних інвестицій протягом п’яти років приносить бюджету 19 доларів податкових надходжень і зборів.

Докладніше про те, чому мультиплікатор у цій сфері вищий, ніж у більшості інших галузей, і які перспективи має переробна промисловість, – у матеріалі Forbes Ukraine.