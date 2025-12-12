В індустріальних парках України будують біоетанольні заводи потужністю близько 1 млн тонн на рік, для роботи яких щорічно потрібно 3 млн тонн кукурудзи, повідомив директор Української асоціації виробників біоетанолу Тарас Миколаєнко, передає «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

У кожному другому індустріальному парку передбачено виробництво біоетанолу. «За оптимістичного сценарію при повному завантаженні всі ці обсяги кукурудзи будуть перероблятися на місці», – зазначив він.

Наразі Європа споживає 6 млн тонн біоетанолу на рік, тож український продукт однозначно можна було б експортувати в Європейський Союз, говорить Миколаєнко.

За оновленою торговельною угодою ЄС спершу планував встановити для України квоту на експорт біоетанолу на рівні 100 000 тонн, але після переговорів її вдалося підвищити до 125 000 тонн. Галузь планує збільшити цей обсяг до 300 000 тонн у 2026 році.

«Ми стикнулися з тим, що крім квот в Європейському Союзі існує технічне регулювання. Це справжні неторговельні бар’єри, які непогано працюють. У разі потреби європейці мають механізм для зупинки експорту. Ми плануємо розробити такі ж самі механізми, розробити і впровадити вітчизняну систему екологічної сертифікації і також будемо захищати український ринок», – резюмував керівник Української асоціації виробників біоетанолу.

Контекст

В середньому в останні роки Україна збирає близько 28–30 млн тонн кукурудзи на рік, з яких 80% іде на експорт.

У червні 2024 року парламент ухвалив закон №3769-IX, який зобов’язує додавати щонайменше 5% біоетанолу до складу бензину з 1 травня 2025 року. Ця вимога не стосується палива з октановим числом 98 і вище.

Згідно із законом, продаж бензину без біокомпонентів на АЗС каратиметься штрафом у розмірі семи прожиткових мінімумів для працездатних осіб (18 168 грн) за кожні 1000 л партії, що реалізується. За менш ніж сім днів затримки з поданням інформації щодо вмісту біопалива в проданих бензинах із місць виробництва й оптової торгівлі – 227 100 грн. За затримку в понад сім днів або неподання такої інформації – 333 080 грн.

Запровадження норми пояснюється міжнародними зобов’язаннями України щодо збільшення частки відновлюваної енергії в транспортному секторі та умовами членства в Енергетичному співтоваристві.

У червні Верховна Рада відклала обов’язкове додавання біоетанолу до бензину до 2026 року.