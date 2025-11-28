Кабінет Міністрів включив індустріальний парк «Екологічні ініціативи» до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Парк створений на 30 років на території міста Вінниця. Ініціатором проєкту є ТОВ «Картонно-паперова фабрика «Торгтехніка». Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Наразі в Україні налічується понад 111 індустріальних парків.

Загальна площа парку – майже 11,5 га. Реалізація проєкту передбачає створення понад 340 нових робочих місць у переробній промисловості. Орієнтовний обсяг необхідних інвестицій – 1,08 млрд грн.

Фінансування розвитку парку здійснюватиметься за рахунок:

власних коштів ініціатора;

ресурсів керуючої компанії;

державної підтримки;

приватних інвестицій;

вкладень резидентів;

коштів, зекономлених завдяки податковим пільгам.

На території парку планується розміщення підприємств, що спеціалізуватимуться на:

переробці макулатури;

виробництві паперу та картону;

виготовленні пульпи й гофрованої тари;

логістичній діяльності.

Частка переробної промисловості у ВВП України становить 10,3 %, за даними ОЕСР. У Міністерстві економіки очікують, що протягом наступних 10 років цей показник подвоїться завдяки активному розвитку індустріальних парків.

За оцінками Мінекономіки, один гектар індустріального парку створює до 50 нових робочих місць. Кожна гривня бюджетних інвестицій у такі парки залучає 5–6 гривень приватних коштів. Крім того, один долар приватних інвестицій протягом п’яти років генерує 19 доларів податкових надходжень і зборів.

Чому мультиплікатор вищий, ніж в інших галузях, і які перспективи переробної промисловості – детальний матеріал у Forbes Ukraine.