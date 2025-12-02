Підписка від 49 грн
На Київщині запустять виробництво автомобільних рам

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

На Київщині запустять виробництво автомобільних рам /Народний депутат Дмитро Кисилевський

Народний депутат Дмитро Кисилевський

Компанія «Будшляхмаш» почала будівництво нового виробничого комплексу у місті Бровари Київської області. На 3000 кв. м буде розташовано виробництво автомобільних рам, що дасть змогу довести рівень локалізації комунальної та спецтехніки, яку випускає підприємство, до 75%. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський 2 грудня.

  • Старт виробництва автомобільних рам заплановано на середину 2026 року.
  • Після запуску виробництва рам «Будшляхмаш» планує налагодити випуск колісних осей, а також замовляти в інших українських виробників шини, паливні баки та пластикові елементи.
  • У 2026 році «Будшляхмаш» планує почати освоєння нового виробничого майданчика на околицях Броварів для створення індустріального парку з машинобудівним кластером. На площі 11 га буде збудовано 40 000 кв. м промислових будівель. Загальний обсяг інвестицій у цей проект – близько $40 млн.
  • Наразі середній рівень локалізації техніки, яку випускає компанія «Будшляхмаш», становить 40–60%. Цього показника вдалося досягти завдяки ліцензійному SKD-збиранню техніки на базі шасі Daewoo та JAC з правом використовувати власний VIN-код. Контракт з цими компаніями передбачає дозвіл на заміну імпортних складових техніки українськими.
На Київщині запустять виробництво автомобільних рам /Фото 1

Компанія «Будшляхмаш» почала будівництво нового виробничого комплексу у місті Бровари Київської області

На Київщині запустять виробництво автомобільних рам /Фото 2

Компанія «Будшляхмаш» почала будівництво нового виробничого комплексу у місті Бровари Київської області

На Київщині запустять виробництво автомобільних рам /Фото 3

Компанія «Будшляхмаш» почала будівництво нового виробничого комплексу у місті Бровари Київської області

На Київщині запустять виробництво автомобільних рам /Фото 4

Компанія «Будшляхмаш» почала будівництво нового виробничого комплексу у місті Бровари Київської області

На Київщині запустять виробництво автомобільних рам /Фото 5

Компанія «Будшляхмаш» почала будівництво нового виробничого комплексу у місті Бровари Київської області

Народний депутат Дмитро Кисилевський

Компанія «Будшляхмаш» почала будівництво нового виробничого комплексу у місті Бровари Київської області Фото Народний депутат Дмитро Кисилевський

Контекст

Три роки тому в Україні набув чинності так званий закон про локалізацію, який встановлює обов’язкову частку українського виробництва в окремих товарах для державних закупівель. Закон дає пріоритет українським виробникам у тендерах, стимулює інвестиції та створення робочих місць, а також зменшує залежність від імпорту, що раніше сягав до 40% закупівель. Після його запровадження у 2022 році локалізація допомогла зберегти та відновити виробництво транспорту, комунальної та спецтехніки, електрообладнання та інших товарів, врятувавши щонайменше 100 000 робочих місць.

У 2023–2025 роках вона стала стимулом для розвитку нових виробництв і розширення переліку локалізованих товарів, стаючи ключовим елементом політики «Зроблено в Україні» для зміцнення економічної стійкості.

Законодавство про локалізацію у 2025 році вимагає при публічних закупівлях техніки обовʼязкову українську складову на рівні не менше 25%. У 2026-му рівень мінімальної локалізації збільшиться до 30%.

Матеріали по темі

