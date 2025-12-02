Компания «Будшляхмаш» начала строительство нового производственного комплекса в городе Бровары Киевской области. На 3000 кв. м будет расположено производство автомобильных рам, что позволит довести уровень локализации коммунальной и спецтехники, которую выпускает предприятие, до 75%. Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский 2 декабря.

Детали

Старт производства автомобильных рам запланирован на середину 2026 года.

После запуска производства рам «Будшляхмаш» планирует наладить выпуск колесных осей, а также заказывать у других украинских производителей шины, топливные баки и пластиковые элементы.

В 2026 году «Будшляхмаш» планирует начать освоение новой производственной площадки в окрестностях Броваров для создания индустриального парка с машиностроительным кластером. На площади 11 га будет построено 40 000 кв. м промышленных зданий. Общий объем инвестиций в этот проект – около $40 млн.

Сейчас средний уровень локализации техники, которую выпускает компания «Будшляхмаш», составляет 40–60%. Этого показателя удалось достичь благодаря лицензионной SKD-сборке техники на базе шасси Daewoo и JAC с правом использовать собственный VIN-код. Контракт с этими компаниями предусматривает разрешение на замену импортных составляющих техники украинскими.

Контекст

Три года назад в Украине вступил в силу так называемый закон о локализации, который устанавливает обязательную долю украинского производства в отдельных товарах для государственных закупок. Закон дает приоритет украинским производителям в тендерах, стимулирует инвестиции и создание рабочих мест, а также уменьшает зависимость от импорта, который ранее достигал до 40% закупок. После его введения в 2022 году локализация помогла сохранить и восстановить производство транспорта, коммунальной и спецтехники, электрооборудования и других товаров, спасла не менее 100 000 рабочих мест.

В 2023–2025 годах она стала стимулом для развития новых производств и расширения перечня локализованных товаров, становясь ключевым элементом политики «Сделано в Украине» для укрепления экономической устойчивости.

Законодательство о локализации в 2025 году требует при публичных закупках техники обязательную украинскую составляющую на уровне не менее 25%. В 2026-м уровень минимальной локализации увеличится до 30%.