Українським виробникам дронів обіцяють контракти до 10 років за локалізацію виробництва

Українські виробники безпілотних літальних апаратів, які збільшують частку локалізації виробництва, матимуть переваги в державних закупівлях, зокрема, вони отримають довгострокові контракти. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони 11 березня.

Деталі

Міноборони як замовник зацікавлене, щоб відсоток локалізації був якомога вищий, зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

«За умови локалізації на понад 50% від питомої вартості всіх компонентів, вони можуть отримувати від держави гарантовані довгострокові контракти на три, п’ять або 10 років», – зазначив Канєвський.

Повна локалізація виробництва дронів не є можливою, тому що є країни, які спеціалізуються на виробництві певних компонентів, пояснило Міноборони. Крім того, бойові дії вимагають постійних змін у конструкціъ БпЛА: фактично кожні три місяці дрони мають оновлюватися. Тому триває постійний пошук компонентів для їх покращення.

Міноборони також ухвалило рішення щомісяця спрямовувати по 2,5 млрд грн на військові частини. Це має дозволити бойовим бригадам самостійно закуповувати безпілотні літальні апарати та запчастини та комплектуючі для БпЛА відповідно до потреб на лінії бойового зіткнення.

Контекст

У 2024 році Україна перевищила план із виробництва 1 млн дронів. За даними проєкту DOZORRO TI Ukraine, через Prozorro на закупівлю безпілотників уклали контрактів на 15,4 млрд грн, що вшестеро більше, ніж у 2023 році (2,6 млрд грн).

Міноборони у 2025 році планує придбати 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. На закупівлю дронів у цьому році Міноборони виділить понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн буде спрямовано через Агенцію оборонних закупівель.