На ринку криптовалют 1 грудня відновився стрімкий розпродаж: Bitcoin та Ethereum впали більш ніж на 5%. Тиск посилили заяви центробанку Китаю та масові ліквідації на біржах, пише CNBC .

Деталі

Курс біткоїна знизився до $86 001 на 14:11 за Києвом, що означає падіння на 5,7%. Ethereum втратив близько 6,1% і торгувався близько $2821. Solana опустилася більш ніж на 7% – до $126. Більшість популярних токенів залишилася «в червоній» зоні.

На ринки Азії додатковий тиск спричинила заява Народного банку Китаю, оприлюднена у суботу: регулятор попередив про незаконні операції з цифровими активами. Регулятор обіцяє посилити моніторинг потоків інформації та капіталу, блокувати торговельні канали, покращувати обмін даними між агенціями та суворо карати порушників. Після цього різко впали акції азійських компаній, повʼязаних із криптоіндустрією.

Новий спад криптоактивів збігся з ширшим «risk-off» настроєм на початку місяця. Засновник Fedwatch Advisors Бен Емонс сказав у коментарі CNBC, що інвестори занепокоєні після попереднього розпродажу біткоїна. За його словами, сьогоднішнє падіння здебільшого повʼязане із ліквідацією позицій на приблизно $400 млн.

Емонс наголосив на високому рівні плеча на криптобіржах – подекуди до 200х.

За оцінками, у ринку фʼючерсів на криптовалюти залишається близько $787 млрд відкритого кредитного плеча, тоді як в ETF – лише $135 млрд. «Математика проста. Левериджу все ще дуже багато. Якщо Bitcoin не відійде від мінімумів, варто очікувати нових хвиль ліквідацій», – сказав він.

На настрої інвесторів також тиснуть макроекономічні побоювання – зокрема, невизначеність навколо можливого зниження ставки ФРС та перегрітість сектору штучного інтелекту, що зробило листопад волатильним для ринків і посилило різкі рухи на крипторинку.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Ринок криптовалют зростав на хвилі очікувань пом’якшення монетарної політики та політичної риторики адміністрації Трампа, яка позиціонувала США як глобального лідера у сфері цифрових активів.

Проте зміна очікувань щодо ставок ФРС, геополітичні заяви та велика частка кредитного плеча стали каталізаторами різкого розвороту.

Найгірший день падіння – 10 жовтня – спровокував сам Трамп, погрожуючи «масивними» тарифами проти Китаю. Лише за добу було ліквідовано $20 млрд кредитних позицій у криптоактивах – найбільший добовий обсяг в історії, який трейдери тепер називають «десять-десять», або «10/10».

Після $1 трлн розпродажу на крипторинку компанії, що будували бізнес на купівлі цифрових активів і зростанні власних акцій, змушені продавати накопичені токени, щоб стримати падіння капіталізації.