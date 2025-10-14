Криптовалюти продовжили падіння після масштабних ліквідацій, які спричинили різкий розпродаж на вихідних, на тлі торговельних напружень між США та Китаєм, що тиснуть на ризикові активи. Про це пише Bloomberg 14 жовтня. Падіння посилилося через санкції Китаю проти американських підрозділів суднобудівної компанії Hanwha Ocean Co.

Деталі

Біткойн, найбільша цифрова валюта, у вівторок вранці впав на 4%, досягнувши позначки близько $111 200, тоді як Ефір втратив 7,8%, опустившись нижче $4 000. Менші та більш волатильні токени зазнали ще значнішого зниження, що призвело до скорочення загальної ринкової капіталізації всіх криптовалют більш ніж на $150 млрд за 24 години.

Падіння сталося після того, як Китай запровадив обмеження на американські підрозділи Hanwha Ocean Co., одного з найбільших суднобудівників Південної Кореї, у відповідь на заходи США проти китайського судноплавного сектору. Раніше, 10 жовтня, було ліквідовано криптопозицій із кредитним плечем на суму близько $19 млрд під час різкого розпродажу, спричиненого погрозами президента США Дональда Трампа запровадити жорсткіші тарифи у відповідь на нові експортні обмеження Китаю.

Ринки цифрових активів ненадовго відновилися в понеділок, скоротивши втрати, але більшість основних токенів знову почали знижуватися. Відновлення напруженості між США та Китаєм також вплинуло на фондові ринки, і більшість ринків в Азії та Європі у вівторок були в мінусі.

Розпродаж на вихідних став радикальним перезавантаженням для крипторинку. У понеділок інвестори вивели $756 млрд із біржових фондів (ETF) Біткойна та Ефіру в США, що підкреслює нервозність серед трейдерів, пише Bloomberg.

Падіння Біткойна нижче $110 000 може призвести до «тестування зони ліквідності $104 000–$108 000», говорять експерти.

Ринок зараз вступає у фазу консолідації, що характеризується відновленою обережністю, вибірковим ризиком і більш зваженим відновленням довіри як на спотових, так і на похідних ринках, пише видання.

Коливання на крипторинку також позначилися на зростаючій кількості публічних компаній, які перейшли до накопичення цифрових токенів. У вівторок японська Metaplanet Inc. зазнала падіння ринкової вартості нижче вартості своїх біткойн-резервів, коли її акції впали на 12% до п’ятимісячного мінімуму в Токіо.

Контекст

Китай запровадив масштабні обмеження на експорт рідкоземельних металів і критичних мінералів, на що Дональд Трамп відреагував погрозою ввести з 1 листопада 100% мито на китайський імпорт, що призвело до обвалу ринків. Пізніше в Truth Social Трамп написав, що «Сі пережив важкий момент» і США «хочуть допомогти», хоча джерела FT вважають це радше іронією, ніж пом’якшенням позиції.

Пекін закликав Вашингтон до компромісу, підтвердивши, що переговори тривають. Американські чиновники назвали дії Китаю «непропорційними» та попередили про ризик нової торговельної війни. За словами високопосадовця США, китайський переговорник Лі Ченґган ще влітку погрожував «пекельними наслідками», якщо вимоги Китаю не будуть виконані.

Вашингтон звинувачує Пекін у використанні вересневого рішення Мінторгу США, яке додало тисячі китайських компаній до чорного списку, як привід для ескалації. Після кількох днів напруги сторони провели переговори у Вашингтоні. Очікується ще одна зустріч між Бессентом і Хе Ліфеном до саміту Трампа та Сі 29 жовтня в Південній Кореї.