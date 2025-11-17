Запуск автоматизованої системи за два місяці дозволив стягнути понад 100 млн грн податкового боргу з юросіб. Про це розповіла в.о. голови ДПС Леся Карнаух, передає пресслужба відомства 17 листопада.
- Цю суму податкового боргу стягнуто більш ніж з 2000 підприємств.
- Йдеться про автоматичне стягнення податкового боргу з юридичних осіб із використанням електронних платіжних інструкцій. Цей інструмент передбачений Національною стратегією доходів і працює лише два місяці.
- «До запуску цієї системи податковий борг обліковувався за підприємством. Ми спрямовували паперову платіжну інструкцію до банку, де відкрито рахунок у боржника, щоб стягнути. І починалася історія: то коштів немає, то інші складнощі», – зазначила Карнаух.
- Тепер усе відбувається автоматично. «Все згенеровано, сформовано, повʼязано між собою. Кнопочку натиснули, через казну полетіло до фінансової установи. На рахунку є – стягнули», – акцентувала в.о. голови ДПС.
У жовтні Державна податкова служба розробила і почала тестувати програмне забезпечення, яке дозволяє списувати заборгованість зі сплати податків з рахунків боржників в автоматичному режимі. Нова система забезпечує примусове списання коштів з рахунків боржників в електронній формі в автоматичному режимі через систему електронних платежів Нацбанку.
У жовтні Державна податкова служба розширила план перевірок на 2025 рік – у графік додали 122 нові перевірки.
У липні РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу, що стало другою спробою влади зменшити тиск на підприємців. У січні 2024-го подібний мораторій діяв три місяці та стосувався перевірок з боку Офісу генпрокурора, ДБР, БЕБ, СБУ та Нацполіції.
