Державна податкова служба розширила план перевірок на 2025 рік – у графік додали 122 нові перевірки. Загалом за оновленим планом інспектори мають відвідати 4908 компаній і підприємців, повідомляє аналітичний сервіс Опендатабот.

Деталі

Згідно з оновленим планом-графіком, частину підприємств виключили зі списку, а інші – додали. Переважна більшість перевірок (79%) припадає на компанії – 3881 підприємство, ще 1027 перевірок стосуватимуться фізичних осіб-підприємців.

Найактивнішим місяцем стане грудень: тоді податківці планують провести 482 перевірки. До кінця поточного року залишилося здійснити 1391 інспекцію, зокрема щодо 11 компаній великих фінансово-промислових груп і ще 10 бізнесів, пов’язаних із ними.

У списку, зокрема, ОККО-Експрес (74,8 млрд грн річного доходу), Кернел-Трейд (90,9 млрд грн), Оператор ГТС України (38,5 млрд грн), Метінвест-СМЦ (37,8 млрд грн), мережа Eva (26,9 млрд грн) та Омега (20 млрд грн).

Найбільше перевірятимуть компанії у сферах оптової торгівлі (24%), сільського господарства (11%) та виробництва харчових продуктів (7%).

Географічно лідирує Київ – 219 перевірок, далі Дніпропетровська (122), Одеська (114), Львівська (79) і Полтавська (60) області.

Серед фігурантів плану є й компанії, які вже фактично не працюють: дев’ять перебувають у процедурі банкрутства, ще дев’ять – у стані припинення, а чотири вже закриті, зазначив Опендатабот.

Контекст

У липні РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу, що стало другою спробою влади зменшити тиск на підприємців. У січні 2024 року, подібний мораторій діяв три місяці та стосувався перевірок з боку Офісу генпрокурора, ДБР, БЕБ, СБУ та Нацполіції.

Цього разу обмеження розширили: крім силових структур, перевірки обмежили для податкової служби та інших контролюючих органів. Виняток зробили для бізнесу, пов’язаного з підакцизною продукцією, де перевірки збереглися. Чи відчули підприємці полегшення та які органи викликають найбільше скарг – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

На початку вересня в.о. голови ДПС Леся Карнаух заявила, що у серпні кількість фактичних перевірок, проведених податковою, зменшилася майже на третину порівняно з липнем.