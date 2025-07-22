Рада нацбезпеки та оборони підтримала запровадження мораторію на перевірки бізнесу правоохоронцями та іншими держструктурами. Якою буде нова спроба влади допомогти підприємцям?

Рада нацбезпеки та оборони 21 липня запровадила мораторій на перевірки бізнесу. Це стосується правоохоронних, податкових, митних органів та інших контролюючих органів. Термін дії – один рік.

Рішення майже місяць тому під час Форуму влади та бізнесу президент Володимир Зеленський доручив підготувати уряду. Реалізувати ідею швидко не вдалося через перезавантаження Кабміну та зміну премʼєр-міністра, але від неї не відмовилися.