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Пауза на рік. Зеленський оголосив про мораторій на перевірки бізнесу та перегляд кримінальних справ. Як це працюватиме і чи полегшить життя підприємцям?

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

3 хв читання

Мораторій на перевірки бізнесу від Зеленського /колаж Анастасія Левицька

Вдруге за два роки влада оголошує мораторій на перевірки бізнесу. Попередній діяв лише три місяці. Цього разу рішення РНБО передбачає рік. Як це працюватиме? Фото колаж Анастасія Левицька

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Рада нацбезпеки та оборони підтримала запровадження мораторію на перевірки бізнесу правоохоронцями та іншими держструктурами. Якою буде нова спроба влади допомогти підприємцям?

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Рада нацбезпеки та оборони 21 липня запровадила мораторій на перевірки бізнесу. Це стосується правоохоронних, податкових, митних органів та інших контролюючих органів. Термін дії – один рік. 

Рішення майже місяць тому під час Форуму влади та бізнесу президент Володимир Зеленський доручив підготувати уряду. Реалізувати ідею швидко не вдалося через перезавантаження Кабміну та зміну премʼєр-міністра, але від неї не відмовилися.

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