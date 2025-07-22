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Рада нацбезпеки та оборони підтримала запровадження мораторію на перевірки бізнесу правоохоронцями та іншими держструктурами. Якою буде нова спроба влади допомогти підприємцям?
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Рада нацбезпеки та оборони 21 липня запровадила мораторій на перевірки бізнесу. Це стосується правоохоронних, податкових, митних органів та інших контролюючих органів. Термін дії – один рік.
Рішення майже місяць тому під час Форуму влади та бізнесу президент Володимир Зеленський доручив підготувати уряду. Реалізувати ідею швидко не вдалося через перезавантаження Кабміну та зміну премʼєр-міністра, але від неї не відмовилися.
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