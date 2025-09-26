Прослухати матеріал
Обрати ФОП або ТОВ, скласти бюджет на працівників і підготувати всю звітність. Які документи та податки потрібні для відкриття бізнесу у сфері послуг? Forbes Ukraine розпитав фахівчиню з оподаткування юркомпанії «Армада» Анастасію Луук
За минулий рік Державна податкова служба внесла у «білий список» 132 підприємства з тимчасового розміщення і організації харчування, з них 89 – ФОПи і юридичні особи на спрощеній системі. Проте в міру розвитку бізнесу, заклад у сфері послуг вимагає найму працівників і нерідко – перехід у статус платника ПДВ.
У вересні 2025 року в сфері послуг працюють близько 1300 діючих ФОП і понад 6000 юросіб. Сукупна виручка галузі торік склала 72 млрд грн і зросла на рівень інфляції в порівнянні з 2023-м, підрахував Forbes Ukraine за даними аналітичного сервісу YC Market. Як юридично оформити салон краси за власним бізнес-планом чи франшизу кавʼярні?
