Запуск автоматизированной системы за два месяца позволил взыскать более 100 млн грн налогового долга с юрлиц. Об этом рассказала и.о. главы ГНС Леся Карнаух, передает пресс-служба ведомства 17 ноября.

Подробности

Эта сумма налогового долга взыскана более чем с 2000 предприятий.

Речь идет об автоматическом взыскании налогового долга с юридических лиц с использованием электронных платежных инструкций. Этот инструмент предусмотрен Национальной стратегией доходов и работает всего два месяца.

«До запуска этой системы налоговый долг числился за предприятием. Мы направляли бумажную платежную инструкцию в банк, где открыт счет у должника, чтобы взыскать. И начиналась история: то средств нет, то другие сложности», – отметила Карнаух.

Теперь все происходит автоматически. «Все сгенерировано, сформировано, связано между собой. Кнопочку нажали, через казну полетело в финансовое учреждение. На счету есть – взыскали», – акцентировала и.о. главы ГНС.

Контекст

В октябре Государственная налоговая служба разработала и начала тестировать программное обеспечение, позволяющее списывать задолженность по уплате налогов со счетов должников в автоматическом режиме. Новая система обеспечивает принудительное списание средств со счетов должников в электронной форме в автоматическом режиме через систему электронных платежей Нацбанка.

В октябре Государственная налоговая служба расширила план проверок на 2025 год – в график добавили 122 новые проверки.

В июле СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса, что стало второй попыткой властей снизить давление на предпринимателей. В январе 2024 года подобный мораторий действовал три месяца и касался проверок со стороны Офиса генпрокурора, ГБР, БЭБ, СБУ и Нацполиции.