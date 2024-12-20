«Нафтогаз» програв арбітраж італійській IUGAS на $41 млн – РБК Україна

НАК «Нафтогаз України» програла міжнародний арбітраж у Стокгольмі італійській компанії Italia Ucraina Gas S.p.a. (IUGAS). Суд зобов’язав українську компанію виплатити близько $41 млн (1,7 млрд грн), інакше її активи, зокрема газ у Європі, можуть бути арештовані. Про це повідомило «РБК-Україна» з посиланням на джерела в «Нафтогазі».

Деталі

Позов стосувався контракту 2003 року, який передбачав постачання 13 млрд кубометрів газу протягом 10 років за фіксованою ціною $110 за 1000 кубометрів. НАК планувала отримувати туркменський газ за ціною $50 та заробляти до $780 млн щорічно.

Однак постачання так і не відбулося. У перші роки не вдалося укласти угоду зі словацькою компанією SPP, а згодом увесь туркменський газ перейшов до «Газпрому».

НАК зарезервувала під виплату 1,9 млрд грн, однак рішення досі не виконано. Якщо ситуація не буде врегульована, можливий арешт газу може значно ускладнити забезпечення України енергоносіями.

Водночас «Нафтогаз» оскаржує це рішення в Апеляційному суді округу Свеа (Швеція), очікуючи на вердикт у 2027 році.

Контекст

У 2007 році IUGAS подала перший позов проти НАК «Нафтогаз України», вимагаючи компенсацію в розмірі $3,9 млрд за невиконання умов контракту від 2003 року, який передбачав постачання 13 млрд кубометрів газу протягом 10 років за фіксованою ціною $110 за 1000 кубометрів.

У 2012-му арбітраж зобов’язав «Нафтогаз» сплатити $12,7 млн, але виконання рішення затягнулося.

У 2020 році нові власники IUGAS подали другий позов із вимогою $110 млн за недопоставку газу в період 2011-2013 років.