«Нафтогаз» програв арбітраж італійській IUGAS на $41 млн – РБК Україна

НАК «Нафтогаз України» програла міжнародний арбітраж у Стокгольмі італійській компанії Italia Ucraina Gas S.p.a. (IUGAS). Суд зобов’язав українську компанію виплатити близько $41 млн (1,7 млрд грн), інакше її активи, зокрема газ у Європі, можуть бути арештовані. Про це повідомило «РБК-Україна» з посиланням на джерела в «Нафтогазі».
Деталі
- Позов стосувався контракту 2003 року, який передбачав постачання 13 млрд кубометрів газу протягом 10 років за фіксованою ціною $110 за 1000 кубометрів. НАК планувала отримувати туркменський газ за ціною $50 та заробляти до $780 млн щорічно.
- Однак постачання так і не відбулося. У перші роки не вдалося укласти угоду зі словацькою компанією SPP, а згодом увесь туркменський газ перейшов до «Газпрому».
- НАК зарезервувала під виплату 1,9 млрд грн, однак рішення досі не виконано. Якщо ситуація не буде врегульована, можливий арешт газу може значно ускладнити забезпечення України енергоносіями.
- Водночас «Нафтогаз» оскаржує це рішення в Апеляційному суді округу Свеа (Швеція), очікуючи на вердикт у 2027 році.
Контекст
У 2007 році IUGAS подала перший позов проти НАК «Нафтогаз України», вимагаючи компенсацію в розмірі $3,9 млрд за невиконання умов контракту від 2003 року, який передбачав постачання 13 млрд кубометрів газу протягом 10 років за фіксованою ціною $110 за 1000 кубометрів.
У 2012-му арбітраж зобов’язав «Нафтогаз» сплатити $12,7 млн, але виконання рішення затягнулося.
У 2020 році нові власники IUGAS подали другий позов із вимогою $110 млн за недопоставку газу в період 2011-2013 років.
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