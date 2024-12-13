Нідерландський суд підтвердив законність рішення про компенсацію «Нафтогазу» за захоплені активи в Криму

Верховний суд Нідерландів остаточно підтвердив законність рішення Гаазького арбітражу щодо компенсації «Нафтогазу» за захоплені Росією активи в Криму, повідомляє пресслужба групи 13 грудня. У квітні 2023-го арбітражний трибунал зобов’язав Росію виплатити на користь «Нафтогазу» $5 млрд компенсації.

Ключові факти

Нідерландський суд відмовив у задоволенні касаційної скарги РФ щодо скасування часткового рішення Гаазького арбітражу про відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів «Нафтогазу» у Криму.

Отже, нідерландські суди вже вдруге та остаточно підтвердили законність і чинність рішення арбітражного трибуналу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі.

За словами т.в.о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Романа Чумака, рішення суду зміцнює позицію групи у виконавчих провадженнях щодо стягнення заборгованості Росії за незаконне захоплення активів у Криму.

Контекст

У жовтні 2016 року «Нафтогаз» і шість інших компаній групи ініціювали арбітражне провадження проти РФ на підставі угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська Угода про захист інвестицій.

22 лютого 2019 року трибунал підтвердив свою юрисдикцію в арбітражному провадженні та встановив, що РФ експропріювала активи «Нафтогазу» в Криму в порушення положень міжурядової угоди між Україною та РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій.

19 липня 2022 року Апеляційний суд Гааги відхилив заяву РФ щодо скасування рішення.

Після винесення рішення трибунал перейшов до розгляду питання про визначення розміру збитків, які належить компенсувати «Нафтогазу». За результатом цього розгляду 12 квітня 2023 було прийняте остаточне рішення у справі, яким присуджено компенсацію у розмірі близько $5 млрд. Росія продовжує оскаржувати це рішення.