«Нафтогаз» проиграл арбитраж итальянской IUGAS на $41 млн – РБК Украина

НАК «Нафтогаз Украины» проиграла международный арбитраж в Стокгольме итальянской компании Italia Ucraina Gas Spa (IUGAS). Суд обязал украинскую компанию выплатить около $41 млн (1,7 млрд грн), иначе ее активы, в том числе газ в Европе, могут быть арестованы. Об этом сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на источники в «Нафтогазе».

Подробности

Иск касался контракта 2003 года, предусматривавшего поставки 13 млрд кубометров газа в течение 10 лет по фиксированной цене $110 за 1000 кубометров. НАК планировала получать туркменский газ по цене $50 и зарабатывать до $780 млн ежегодно.

Однако поставки так и не состоялись. В первые годы не удалось заключить соглашение со словацкой компанией SPP, а затем весь туркменский газ перешел в «Газпром».

НАК зарезервировала под выплату 1,9 млрд грн, однако решение до сих пор не выполнено. Если ситуация не будет урегулирована, возможный арест газа может значительно усложнить обеспечение Украины энергоносителями.

В то же время «Нафтогаз» оспаривает это решение в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция), ожидая вердикта в 2027 году.

Контекст

В 2007 году IUGAS подала первый иск против НАК «Нафтогаз Украины», требуя компенсацию в размере $3,9 млрд за невыполнение условий контракта от 2003-го, предусматривавшего поставки 13 млрд кубометров газа в течение 10 лет по фиксированной цене $110 за 1000 кубометров.

В 2012-м арбитраж обязал «Нафтогаз» уплатить $12,7 млн, но исполнение решения затянулось.

В 2020 году новые владельцы IUGAS подали второй иск с требованием $110 млн за недопоставку газа в период 2011-2013 годов.