«Місячний дохід – $15 000–20 000, найнижча планка – $2000–3000». Податкова донарахувала блогеру 70 млн грн податків. Як інфлюенсерам вести бізнес, щоб менше перетинатись із ДПС

Українські блогери-мільйонники заробляють понад 500 000 грн на місяць, із меншою аудиторією – вдесятеро менше. Наскільки прозора ця сфера і як інфлюенсерам правильно вести бізнес, аби не попастись на штрафи

У грудні 2024-го податкова спільно з Нацполіцією виявила блогера, який не сплатив 70,7 млн грн податків, повідомив на своєму каналі в Telegram голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Порушник із 68 000 підписників ухилявся від сплати податків через схеми дропів, йдеться в дописі нардепа.

У серпні 2024-го БЕБ висунуло підозру в несплаті податків засновнику арбітражної компанії Traffic Devils Олександру Слобоженку, який хизувався лакшері-життям у Instagram-блозі на 430 000 читачів.

Обсяг українського ринку інфлюенс-маркетингу в 2023-му становив 408,2 млн грн, прогноз на 2024-й – півмільярда гривень, за даними дослідження галузевої дослідницької організації IAB Ukraine.