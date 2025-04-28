«Нафтогаз» спрямує €410 млн на невідкладну закупівлю 1 млрд куб. м газу

«Нафтогаз» спрямовує €410 млн, отриманих від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Норвегії, на термінову закупівлю 1 млрд куб. м газу. Про це повідомила пресслужба компанії 28 квітня.

Деталі

Кошти включають кредит ЄБРР у розмірі €270 млн та грант на €140 млн від уряду Норвегії через фонд NORAD, які надійшли через ЄБРР. Угоди підписали очільник «Нафтогазу» Роман Чумак і заступник директора ЄБРР в Україні Марк Магалецький.

Фінансування вже доступне, і його негайно використовують для імпорту газу, що є критично важливим для стабільного проходження опалювального сезону в умовах війни та атак на енергетичну інфраструктуру, зазначив Чумак.

Він також подякував ЄБРР, Міністерству фінансів України, Міністерству закордонних справ Норвегії, фонду NORAD і команді «Нафтогазу» за співпрацю, яка уможливила залучення цих коштів.

Така співпраця з міжнародними партнерами є частиною стратегії «Нафтогазу», спрямованої на диверсифікацію джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України, наголосив очільник «Нафтогазу».

Контекст

«Нафтогаз» із початку 2025 року законтрактував 1,5 млрд куб. м газу, повідомила компанія 21 квітня. З них 800 млн куб. м терміново імпортовано, 400 млн куб. м піде на закачування в підземні сховища до зими, а 300 млн куб. м скрапленого газу закуплено в польської Orlen.

У першому кварталі 2025 року «Нафтогаз» залучив €430 млн від ЄБРР і Норвегії для закупівлі 1 млрд куб. м газу. Наприкінці квітня ЄБРР надав кредит на €270 млн для створення газових запасів на дві зими, а Норвегія виділила грант у €139 млн через Спеціальний фонд ЄБРР. Компанія також веде переговори про залучення €1 млрд для імпорту ще 2 млрд куб. м газу.

Загалом «Нафтогаз» планує закупити до 4,5 млрд куб. м газу для підготовки до опалювального сезону 2025/2026.