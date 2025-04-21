«Нафтогаз» планує імпортувати 4,5 млрд кубометрів газу до опалювального сезону. 1,5 млрд кубів уже законтрактовано

«Нафтогаз» планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу для підготовки до опалювального сезону 2025/2026, повідомила пресслужба компанії 21 квітня.

Деталі

З початку року законтрактовано 1,5 млрд кубометрів: 800 млн кубометрів імпортовано терміново, 400 млн кубометрів підготують до зими, а 300 млн кубометрів СПГ закуплено в польській ORLEN.

У І кварталі 2025 року «Нафтогаз» отримав €430 млн від ЄБРР та Норвегії для закупівлі 1 млрд кубометрів газу, а також веде перемовини про €1 млрд для придбання ще 2 млрд кубометрів.

Компанія забезпечила 177 МВт резервної генерації для 500 000 українців.

За 2024-2025 роки 34 об’єкти «Укргазвидобування» зазнали атак, зокрема руйнівна атака в лютому 2025 року, яка скоротила видобуток на 50%.

Доходи від продажу газу зросли до 90,7 млрд грн (+14,1 млрд грн порівняно з минулим роком), рівень розрахунків досяг 90%.

У 2024 році «Нафтогаз» сплатив 104 млрд грн податків, що на 14 млрд грн більше, ніж у 2023 році, склавши 7% зведеного бюджету України, повідомила пресслужба.

Контекст

За період із листопада по березень Україна використала 14,86 млрд кубометрів газу, що на 5% більше, ніж у попередньому опалювальному сезоні, повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Дмитро Абрамович на засіданні енергокомітету 26 березня.

Хоча план екскерівника «Нафтогазу» Олексія Чернишова передбачав використання лише власного газу, через масовані атаки на газову інфраструктуру на початку 2025 року компанії довелося імпортувати 800 млн кубометрів газу в лютому–березні.

За три роки війни видобуток газу в Україні скоротився на 3,5%, до 19,1 млрд кубометрів, при цьому приватні компанії знизили видобуток на 32%, до 3,4 млрд кубометрів. Детальніше про зміни на газовому ринку та причини скорочення видобутку приватними компаніями – у статті «Державні – плюс, приватні – мінус».