«Нафтогаз» та Orlen уклали новий контракт на 100 млн кубометрів СПГ

Група «Нафтогаз» і польський концерн Orlen підписали угоду про постачання 100 млн куб. м скрапленого природного газу (СПГ) в Україну, що стало третім контрактом у межах партнерства, розпочатого навесні 2025 року. Загалом законтрактовано 300 млн куб. м газу. Про це повідомила пресслужба компанії 24 квітня.
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Деталі
- Угоду оголосили на конференції Orlen GAS Meeting, присвяченій енергетичній безпеці регіону. СПГ зі США регазифікуватимуть на терміналі у Свиноуйсьце (Польща) та транспортуватимуть до України через польську газову мережу.
- Контракти відіграють важливу роль у підготовці до опалювального сезону та забезпеченні енергетичної стабільності України через диверсифікацію постачань, зазначив голова «Нафтогазу» Роман Чумак.
- Віцепрезидент Orlen Роберт Сощинський заявив, що угода зміцнює позиції компанії як регіонального постачальника газу та сприяє енергетичній безпеці України завдяки ефективній інфраструктурі й різноманітним джерелам постачання.
Контекст
У березні 2025 року, «Нафтогаз» та ORLEN підписали меморандум про довгострокову співпрацю в сфері СПГ, уклавши перший контракт на 100 млн куб. м. Ця співпраця спрямована на створення диверсифікованої системи газопостачання для України.
21 квітня «Нафтогаз» повідомив, що з початку 2025-го компанія вже законтрактувала 1,5 млрд кубометрів газу. З них 800 млн кубометрів були імпортовані терміново, ще 400 млн – призначені для закачування в підземні сховища до зими. Окрім цього, 300 млн кубометрів СПГ закуплено в польської компанії Orlen.
У першому кварталі 2025 року «Нафтогаз» отримав фінансування в розмірі €430 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку й уряду Норвегії. Кошти спрямовані на закупівлю 1 млрд кубометрів газу. Компанія також веде перемовини про залучення ще €1 млрд для придбання додаткових 2 млрд кубометрів.
Загалом «Нафтогаз» планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу в рамках підготовки до опалювального сезону 2025/2026.
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