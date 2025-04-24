«Нафтогаз» та Orlen уклали новий контракт на 100 млн кубометрів СПГ

Група «Нафтогаз» і польський концерн Orlen підписали угоду про постачання 100 млн куб. м скрапленого природного газу (СПГ) в Україну, що стало третім контрактом у межах партнерства, розпочатого навесні 2025 року. Загалом законтрактовано 300 млн куб. м газу. Про це повідомила пресслужба компанії 24 квітня.

Деталі

Угоду оголосили на конференції Orlen GAS Meeting, присвяченій енергетичній безпеці регіону. СПГ зі США регазифікуватимуть на терміналі у Свиноуйсьце (Польща) та транспортуватимуть до України через польську газову мережу.

Контракти відіграють важливу роль у підготовці до опалювального сезону та забезпеченні енергетичної стабільності України через диверсифікацію постачань, зазначив голова «Нафтогазу» Роман Чумак.

Віцепрезидент Orlen Роберт Сощинський заявив, що угода зміцнює позиції компанії як регіонального постачальника газу та сприяє енергетичній безпеці України завдяки ефективній інфраструктурі й різноманітним джерелам постачання.

Контекст

У березні 2025 року, «Нафтогаз» та ORLEN підписали меморандум про довгострокову співпрацю в сфері СПГ, уклавши перший контракт на 100 млн куб. м. Ця співпраця спрямована на створення диверсифікованої системи газопостачання для України.

21 квітня «Нафтогаз» повідомив, що з початку 2025-го компанія вже законтрактувала 1,5 млрд кубометрів газу. З них 800 млн кубометрів були імпортовані терміново, ще 400 млн – призначені для закачування в підземні сховища до зими. Окрім цього, 300 млн кубометрів СПГ закуплено в польської компанії Orlen.

У першому кварталі 2025 року «Нафтогаз» отримав фінансування в розмірі €430 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку й уряду Норвегії. Кошти спрямовані на закупівлю 1 млрд кубометрів газу. Компанія також веде перемовини про залучення ще €1 млрд для придбання додаткових 2 млрд кубометрів.

Загалом «Нафтогаз» планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу в рамках підготовки до опалювального сезону 2025/2026.