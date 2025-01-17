Наглядова рада «Енергоатома» провела перше засідання та обрала голову. Один з незалежних членів відмовився від посади

Головою наглядової ради «Енергоатома» обрано Ярека Неверовича – ексміністра енергетики Литви і головного радника президента Литви з питань навколишнього середовища та інфраструктури, повідомив Forbes Ukraine топменеджер «Енергоатома», знайомий з ходом першого засідання, яке відбулося 17 січня.