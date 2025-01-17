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Наглядова рада «Енергоатома» провела перше засідання та обрала голову. Один з незалежних членів відмовився від посади

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

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Ярек Неверович /DELFI / Andrius Ufartas

Ярек Неверович Фото DELFI / Andrius Ufartas

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Головою наглядової ради «Енергоатома» обрано Ярека Неверовича – ексміністра енергетики Литви і головного радника президента Литви з питань навколишнього середовища та інфраструктури, повідомив Forbes Ukraine топменеджер «Енергоатома», знайомий з ходом першого засідання, яке відбулося 17 січня.

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