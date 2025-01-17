Наблюдательный совет «Энергоатома» провел первое заседание и избрал председателя. Один из независимых членов отказался от должности

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Главой наблюдательного совета «Энергоатома» избран Ярек Неверович – экс-министр энергетики Литвы и главный советник президента Литвы по вопросам окружающей среды и инфраструктуры, сообщил Forbes Ukraine топ-менеджер «Энергоатома», знакомый с ходом первого заседания, которое состоялось 17 января.
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