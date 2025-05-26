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Наталя Кушнерська покине посаду керівниці Brave1 та Українського фонду стартапів

Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes
Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Керівниця Фонду розвитку інновацій, куди входять оборонний кластер Brave1 і Український фонд стартапів (USF), Наталя Кушнерська залишить свою посаду. Уперше про це написав AIN із посиланням на власні джерела. Три співрозмовники Forbes Ukraine підтвердили цю інформацію.

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Деталі

  • Згідно з YouControl, керівницею Фонду розвитку інновацій все ще зазначається Наталя Кушнерська.
  • Вона ще перебуває на посаді, але невдовзі відбудеться її офіційна відставка, кажуть троє обізнаних співрозмовників.
  • Після цього Кушнерська залишиться працювати у системі Мінцифри, пише AIN. Майбутня посада та проєкт невідомі.
  • У пресслужбі Brave1 поки не коментують інформацію. Кушнерська також відмовилася від коментарів.

Контекст

1 лютого 2025-го Мінцифри обʼєднало Український фонд стартапів (фінансував цивільні проєкти) і Brave1 (фінансував оборонні стартапи) в одну структуру — Фонд розвитку інновацій. Його очолила Кушнерська, яка з 2023-го керувала Brave1.

До оборонного кластера Brave1 з квітня 2023-го приєдналися 1500 DefenceTech-компаній, що мають понад 3500 розробок, казала Forbes Ukraine у лютому Кушнерська. Кластер став точкою, куди стікаються всі стартапи в цій сфері, щоб залучити грант, знайти партнера, отримати консультацію щодо держконтракту тощо. 

З моменту заснування Brave1 видав виробникам понад 470 грантів на 1,3 млрд грн. Бюджет на 2025-й – 3 млрд грн. Більше про роботу кластера — в інтервʼю з Кушнерською.

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