На платформі Brave1 зареєстровано понад 3000 розробок, держава видала їм грантів на 384 млн грн – Федоров

На платформі кластера оборонних технологій Brave1 зареєстровано понад 3000 розробок. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час свого виступу на конференції Forbes Tech 2024.

Ключові факти

Станом на листопад 2024 року на платформі Brave1 зареєстровано понад 3000 розробок, йдеться на слайді який продемонстрував Михайло Федоров під час виступу.

Кластер видав грантів на 384,3 млн грн авторам розробок на платформі. Представлені на платформі продукти вже залучили понад $25 млн інвестицій.

Контекст

У вересні 2024-го Brave1 збільшив гранти для оборонних розробок до 4 млн та 8 млн грн.Також Brave1 продовжує видавати гранти в розмірі 500 000, 1 млн та 2 млн грн.

Грантова програма Brave1 була запущена в липні 2023 року. Подати заявку можуть виробники, чиї розробки відповідають 12 пріоритетним вертикалям технологічних розробок, визначених Генштабом ЗСУ для кластера Brave1, та пройшли оборонну експертизу.