НАТО розглядає можливість підвищення оборонних витрат до 3% ВВП – Bloomberg

НАТО планує встановити нові конкретні цілі щодо виробництва зброї, що може передбачати підвищення цільового показника оборонних витрат до 3% від ВПП. Про це пише Bloomberg 11 грудня з посиланням на співрозмовників, знайомих із цими планами.

Деталі

Одним із пріоритетів стане посилення протиповітряної оборони, розвиток систем наступальних озброєнь та потенціалу ядерного стримування.

Хоча мета полягає в узгодженні цілей між міністрами закордонних справ і оборони до саміту в Гаазі в червні, термін може бути складним для виконання. Міністри оборони обговорять це питання на зустрічі у лютому.

Члени НАТО раніше зобов’язалися збільшити оборонні витрати на вимогу президента США Дональда Трампа, який підштовхує союзників взяти на себе більшу частку оборонних зобов’язань. Наразі НАТО закликає країни витрачати 2% ВВП на оборону, але нові цілі можуть підвищити цей показник до 3%.

Генсек НАТО Марк Рютте неодноразово підкреслював необхідність збільшення інвестицій у європейську військово-промислову базу Альянсу, зазначаючи, що залежність від США є нестійкою, особливо на фоні ізоляціоністської політики Трампа, який загрожує вивести США з НАТО, якщо союзники не будуть збільшувати витрати на оборону.

При цьому, витрати на оборону серед країн НАТО суттєво різняться. Польща цього року виділила рекордні $46 млрд (4,7% ВВП), тоді як Німеччина, найбільший постачальник військової допомоги Україні в ЄС, витратить лише 2,1% ВВП, або €72 млрд.

Контекст

У 2006 році міністри оборони НАТО домовилися виділяти не менше 2% ВВП на оборону. Спочатку лише три країни виконували це зобовʼязання: США, Великобританія та Греція. Протягом наступного десятиліття інші країни обіцяли досягти цієї мети. Однак через фінансові труднощі це вдавалося не всім.

До 2023 року кількість країн, що витрачають 2% ВВП або більше, зросла, включаючи Польщу, Грецію, Естонію, Латвію та Фінляндію. Польща виділяє майже 4% ВВП, тоді як Франція – лише 1,9%. Проте, перевівши ці показники в абсолютні суми, Франція витратила $46,2 млрд, а Польща – $22 млрд.

У 2018 році Трамп погрожував вивести США з НАТО через невиконання союзниками зобовʼязань щодо оборонних витрат. У 2020 році міністр оборони США Марк Еспер анонсував виведення 12 тисяч військових з Німеччини, частина з яких повернеться до США, а решту перерозподілять по Європі. Трамп назвав це покаранням для Німеччини. Під час виборчої кампанії 2024 року він неодноразово повторював ці погрози, якщо «союзники не заплатять за рахунками».

У грудні цього року ЄС обговорив створення Європейської програми інвестицій в оборону, включаючи фонд €500 млрд для фінансування оборонних проектів.