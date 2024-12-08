«$5000 прибутку з точки на місяць». Половина магазинів мережі «Молоко від фермера» – франшизні. Що про цей бізнес кажуть підприємці, які її придбали?

В мережі «Молоко від фермера» у 2024 році 65 магазинів, 27 з них – відкриті за франшизою. Як запустити власну точку, і наскільки це вигідний бізнес – Forbes розпитав трьох франчайзі.

Обирали між рестораном і продуктовим ритейлом, каже франчайзі «Молоко від фермера» Христина Гриньох. Перший магазин мережі разом з чоловіком відкрила у 2020 році. В 2024-му у неї чотири точки в столиці.

Можна орієнтуватися на $5000 прибутку з точки на місяць, каже власник семи франчайзингових точок «Молоко від фермера» Олександр Северинов. На окупність магазину йде більше двох років, каже Гриньох.