«$5000 прибутку з точки на місяць». Половина магазинів мережі «Молоко від фермера» – франшизні. Що про цей бізнес кажуть підприємці, які її придбали?

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В мережі «Молоко від фермера» у 2024 році 65 магазинів, 27 з них – відкриті за франшизою. Як запустити власну точку, і наскільки це вигідний бізнес – Forbes розпитав трьох франчайзі.
⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».
Обирали між рестораном і продуктовим ритейлом, каже франчайзі «Молоко від фермера» Христина Гриньох. Перший магазин мережі разом з чоловіком відкрила у 2020 році. В 2024-му у неї чотири точки в столиці.
Можна орієнтуватися на $5000 прибутку з точки на місяць, каже власник семи франчайзингових точок «Молоко від фермера» Олександр Северинов. На окупність магазину йде більше двох років, каже Гриньох.
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