Європа поспішає створити оборонний фонд на €500 млрд до повернення Трампа у Білий дім – FT

Європейські країни обговорюють створення спільного фонду в розмірі €500 млрд для фінансування оборонних проєктів та закупівлі зброї у звʼязку з ймовірним поверненням Дональда Трампа до Білого дому. Про це 5 грудня пише Financial Times посилаючись на власні джерела. Кошти планують залучати шляхом розміщення облігацій.

Деталі

Загроза Трампа скасувати американські гарантії безпеки для союзників по НАТО, якщо вони не витрачають достатньо на оборону, змусила європейські столиці розглянути спільне запозичення для фінансування оборонних витрат.

Одним із варіантів є створення спеціальної фінансової структури, яка випускатиме облігації, підтримані національними гарантіями країн-учасниць.

Модель передбачає участь як держав ЄС, так і країн, що не є членами, зокрема Великої Британії та Норвегії. ЄІБ може виконувати технічну роль у реалізації проєкту, зокрема в адмініструванні облігацій та управлінні фінансами.

Кошти фонду спрямують на підтримку спільних оборонних проектів, таких як єдина система протиповітряної оборони, що була запропонована Польщею та Грецією і потребує не менше ніж €500 млрд.

Європейська комісія вважає, що це мінімум, необхідний для забезпечення безпеки континенту в майбутньому. Крім того, є надія, що фінансування спільних закупівель озброєнь стимулює оборонних підрядників до довгострокових інвестицій. Проте ще не вирішено, як саме будуть використані ці кошти, і головне питання полягає в тому, що саме буде фінансуватися у першу чергу.

Контекст

У 2018 році Трамп погрожував повністю вивести США з НАТО, обурений тим, що союзники не виконують зобовʼязання щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП. У 2020 році міністр оборони США Марк Еспер оголосив про виведення майже 12 тисяч американських військових з Німеччини. За його словами, половина з них повернеться до США, а решту перерозподілять по Європі в межах реорганізації НАТО. Трамп, у свою чергу, заявив, що це є покаранням для Німеччини, яка не виконала вимоги щодо оборонних витрат.

Під час виборчої кампанії 2024 року Трамп неодноразово повторював свої погрози і обіцяв вивести США з війни в Україні.

Проте повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило країни НАТО ще більше інвестувати в оборону, особливо Балтійські країни, що межують з Росією. Однак багато держав все ще далекі від досягнення намічених цілей.

На початку грудня цього року в ЄС підняли питання про створення Європейської програми інвестицій в оборону, яку планують укласти до кінця 2024 року. Вона дозволить закуповувати військове обладнання, що може містити до 35% компонентів, виготовлених за межами блоку.