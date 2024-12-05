Європа поспішає створити оборонний фонд на €500 млрд до повернення Трампа у Білий дім – FT

Європейські країни обговорюють створення спільного фонду в розмірі €500 млрд для фінансування оборонних проєктів та закупівлі зброї у звʼязку з ймовірним поверненням Дональда Трампа до Білого дому. Про це 5 грудня пише Financial Times посилаючись на власні джерела. Кошти планують залучати шляхом розміщення облігацій.
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Деталі
- Загроза Трампа скасувати американські гарантії безпеки для союзників по НАТО, якщо вони не витрачають достатньо на оборону, змусила європейські столиці розглянути спільне запозичення для фінансування оборонних витрат.
- Одним із варіантів є створення спеціальної фінансової структури, яка випускатиме облігації, підтримані національними гарантіями країн-учасниць.
- Модель передбачає участь як держав ЄС, так і країн, що не є членами, зокрема Великої Британії та Норвегії. ЄІБ може виконувати технічну роль у реалізації проєкту, зокрема в адмініструванні облігацій та управлінні фінансами.
- Кошти фонду спрямують на підтримку спільних оборонних проектів, таких як єдина система протиповітряної оборони, що була запропонована Польщею та Грецією і потребує не менше ніж €500 млрд.
- Європейська комісія вважає, що це мінімум, необхідний для забезпечення безпеки континенту в майбутньому. Крім того, є надія, що фінансування спільних закупівель озброєнь стимулює оборонних підрядників до довгострокових інвестицій. Проте ще не вирішено, як саме будуть використані ці кошти, і головне питання полягає в тому, що саме буде фінансуватися у першу чергу.
Контекст
У 2018 році Трамп погрожував повністю вивести США з НАТО, обурений тим, що союзники не виконують зобовʼязання щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП. У 2020 році міністр оборони США Марк Еспер оголосив про виведення майже 12 тисяч американських військових з Німеччини. За його словами, половина з них повернеться до США, а решту перерозподілять по Європі в межах реорганізації НАТО. Трамп, у свою чергу, заявив, що це є покаранням для Німеччини, яка не виконала вимоги щодо оборонних витрат.
Під час виборчої кампанії 2024 року Трамп неодноразово повторював свої погрози і обіцяв вивести США з війни в Україні.
Проте повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило країни НАТО ще більше інвестувати в оборону, особливо Балтійські країни, що межують з Росією. Однак багато держав все ще далекі від досягнення намічених цілей.
На початку грудня цього року в ЄС підняли питання про створення Європейської програми інвестицій в оборону, яку планують укласти до кінця 2024 року. Вона дозволить закуповувати військове обладнання, що може містити до 35% компонентів, виготовлених за межами блоку.
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