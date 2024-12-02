ЄС формує новий оборонний фонд на суму €1,5 млрд

ЄС готується укласти угоду про Європейську програму інвестицій в оборону до кінця 2024 року, яка дозволить закупівлю військового обладнання, що містить до 35% компонентів виготовлених за межами блоку. Про це пише Bloomberg 2 грудня.
Передбачається, що це сприятиме підтримці промисловості в ЄС та в Україні протягом наступних трьох років.
Деталі
- Ця угода про розподіл 35–65% є результатом компромісу між довгостроковими амбіціями щодо зміцнення оборонної промисловості Європи та необхідністю здійснювати закупівлі готової продукції для оперативної підтримки оборони України.
- Іншим важливим фактором є побоювання ЄС щодо можливого роздратування Дональда Трампа, який неодноразово висловлював незадоволення щодо недостатніх витрат Європи на оборону та недостатньої кількості закупівель американської продукції.
- ЄС наразі визначає ключові проєкти «спільного інтересу», які могли б скористатися фондами програми EDIP у таких сферах, як протиповітряна і протиракетна оборона.
- Європейський Союз також прагне змінити свою поточну практику закупівлі готового обладнання з третіх країн, щоб замість цього більше інвестувати в спільні проєкти та закупівлі, що допоможе зміцнити оборонні можливості Європи.
Контекст
Вторгнення Росії в Україну виявило серйозні проблеми в оборонній промисловості ЄС, показавши його залежність від інших країн у постачанні важливих компонентів і оборонних технологій. Протягом останніх років ЄС намагається збільшити виробничі потужності та витрати на оборону, компенсуючи десятиліття недоінвестування після завершення холодної війни.
Одним із рішень цих викликів є програма EDIP (Програма європейської оборонної промисловості). Ця законодавча ініціатива передбачає мобілізацію €1,5 млрд з бюджету ЄС на 2025–2027 роки для підвищення конкурентоспроможності Європейської оборонної технологічної і промислової бази (EDTIB). Бюджет програми також може бути використаний для створення Фонду прискорення трансформації оборонних ланцюгів постачання (FAST).
Програма також спрямована на зміцнення звʼязків з Україною, зокрема через її участь у ініціативах ЄС, що підтримують оборонну промисловість, а також стимулюють співпрацю між оборонними підприємствами ЄС та України. Важливу роль у цьому процесі відіграє інтеграція з НАТО та іншими стратегічними партнерами ЄС.
26 листопада єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на пленарному засіданні Європарламенту повідомив, що Європейський Союз спрямовує €1 млрд від заморожених російських активів на розвиток оборонної промисловості України.
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