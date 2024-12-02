ЄС формує новий оборонний фонд на суму €1,5 млрд

Передбачається, що це сприятиме підтримці промисловості в ЄС та в Україні протягом наступних трьох років.

ЄС готується укласти угоду про Європейську програму інвестицій в оборону до кінця 2024 року, яка дозволить закупівлю військового обладнання, що містить до 35% компонентів виготовлених за межами блоку. Про це пише Bloomberg 2 грудня.

Деталі

Ця угода про розподіл 35–65% є результатом компромісу між довгостроковими амбіціями щодо зміцнення оборонної промисловості Європи та необхідністю здійснювати закупівлі готової продукції для оперативної підтримки оборони України.

Іншим важливим фактором є побоювання ЄС щодо можливого роздратування Дональда Трампа, який неодноразово висловлював незадоволення щодо недостатніх витрат Європи на оборону та недостатньої кількості закупівель американської продукції.

ЄС наразі визначає ключові проєкти «спільного інтересу», які могли б скористатися фондами програми EDIP у таких сферах, як протиповітряна і протиракетна оборона.

Європейський Союз також прагне змінити свою поточну практику закупівлі готового обладнання з третіх країн, щоб замість цього більше інвестувати в спільні проєкти та закупівлі, що допоможе зміцнити оборонні можливості Європи.

Контекст

Вторгнення Росії в Україну виявило серйозні проблеми в оборонній промисловості ЄС, показавши його залежність від інших країн у постачанні важливих компонентів і оборонних технологій. Протягом останніх років ЄС намагається збільшити виробничі потужності та витрати на оборону, компенсуючи десятиліття недоінвестування після завершення холодної війни.

Одним із рішень цих викликів є програма EDIP (Програма європейської оборонної промисловості). Ця законодавча ініціатива передбачає мобілізацію €1,5 млрд з бюджету ЄС на 2025–2027 роки для підвищення конкурентоспроможності Європейської оборонної технологічної і промислової бази (EDTIB). Бюджет програми також може бути використаний для створення Фонду прискорення трансформації оборонних ланцюгів постачання (FAST).

Програма також спрямована на зміцнення звʼязків з Україною, зокрема через її участь у ініціативах ЄС, що підтримують оборонну промисловість, а також стимулюють співпрацю між оборонними підприємствами ЄС та України. Важливу роль у цьому процесі відіграє інтеграція з НАТО та іншими стратегічними партнерами ЄС.

26 листопада єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на пленарному засіданні Європарламенту повідомив, що Європейський Союз спрямовує €1 млрд від заморожених російських активів на розвиток оборонної промисловості України.